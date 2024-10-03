¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å°ì¼ùÆó·³´ÆÆÄ¤Ë¼¡´ü´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¡¡ËÜ¿Í¤¬¸øÉ½¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¡¡ÃæÆü¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ëÎ©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¡Ê£µ£µ¡Ë¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤Æ°æ¾å°ì¼ùÆó·³´ÆÆÄ¡Ê£µ£³¡Ë¤Ë°ì·³´ÆÆÄ½¢Ç¤¤òÍ×ÀÁ¤·¤¿¡£
¡¡£³Æü¡¢°æ¾åÆó·³´ÆÆÄ¤¬¥Ê¥´¥äµå¾ì¤Ç²ñ¸«¤·¡Ö¡ÊµåÃÄ¤«¤é¡ËÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÀµ¼°¤Ë¤ª¼õ¤±¤·¤Þ¤¹¤È¤«¤ªÃÇ¤ê¤·¤Þ¤¹¤È¤«¤ÎÊÖ»ö¤Ï¤Þ¤À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤«¤é´ÆÆÄ½¢Ç¤¤ÎÍ×ÀÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Æü¡Ê£²Æü¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÃ¯¤«¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡£ÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤ÎÅÁÅý¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÆ§½±¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢Î©Ï²¤µ¤ó¤¬£³Ç¯´Ö¤ÇÃÛ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç²õ¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤ì¤ò¤â¤Ã¤È¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç¸÷¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï·è°Õ¤¬¸Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤«¤Ä¤¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°æ¾åÆó·³´ÆÆÄ¤Ï¡¢º£µ¨°ì·³ºÇ½ªÀï¤È¤Ê¤ë£¶Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¸å¤Ë¤â½¢Ç¤Í×ÀÁ¤ò¼õÂú¤¹¤ë¤â¤Î¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡°æ¾åÆó·³´ÆÆÄ¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Î½¢Ç¤²ñ¸«¤Ç¡Ö£±ÈÖµá¤á¤ë¤Î¤ÏÇ®ÎÌ¡¢Ç®¤µ¡£¤¹¤«¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËËÍ¤¬´É³í¤¹¤ëÆó·³¤ÎÊý¤Ç¿¢¤¨ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Ê¤ÉÁª¼ê¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Î»Ø´ø´±¡£ÀË¤·¤¯¤â¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯¡¢ºÇ²¼°Ì¤À¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤òº£µ¨¡¢£²°Ì¤ËÌö¿Ê¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£