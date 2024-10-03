È¿Ä®Î´»Ë¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¤È¤Î¥É¥é¥¤¥ÖÇ®Ë¾¡Ö»³¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡¡¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¥È¡¼¥¯¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÈ¿Ä®Î´»Ë¤È¿ùÌîÍÚÎ¼¤¬3Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡È²Ð9¡É¥É¥é¥Þ¡Ø¥ª¥¯¥é¡ÁÌÂµÜÆþ¤ê»ö·ïÁÜºº¡Á¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£È¿Ä®¤¬¡¢¿ùÌî¤È¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡ªÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬Ìò°áÁõ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤
ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥ª¥¯¥éÆþ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤º£½©¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢È¿Ä®¤Ï¡Ö¿ùÌî¤¯¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®Ë¾¡£¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¿ùÌî¤¯¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç»³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡ÙÅª¤Ê¡×¤ÈÁ°¥¯¡¼¥ë¤Ç¿ùÌî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¿ùÌî¤Ï¡Ö¤³¤Î´Ö¡¢¡ÊÈ¿Ä®¤¬¡Ë¼ã¤¤¤³¤í¡¢»³¤ËÅÐ¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶½Ì£¿¼¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ø°ì½ï¤Ë»³¤ËÅÐ¤ê¤¿¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢·Ú¤¯¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈËþ³«¤Î¾Ð´é¤Ë¡£¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿»³Í´²ð¤¬¡Ö²¿¤«µ¯¤¤¿¤é¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤À¤¹¤ó¤Ç¡ª¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤À¼¤ò¤«¤±¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Æ±¶ÉÀ©ºî¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡È²Ð9¡É¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¼ÏÂ·º»ö¡¦ÈôÂëÀé¼÷¡ÊÈ¿Ä®¡Ë¤È¥¯¡¼¥ë¤ÊÎáÏÂ·º»ö¡¦ÉÔÇËÍø¸Ê¡Ê¿ùÌî¡Ë¤¬¡¢Ä¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌ¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¼Á¡È¥ª¥¯¥é¡Ê¤ªÂ¢Æþ¤ê¡Ë¡É¾õÂÖ¤Î»ö·ï¤ËÄ©¤à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡¢¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢±§³á¹ä»Î¡¢Ê¿»³¡¢ÃæÂ¼½Ó²ð¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤â½ÐÀÊ¡£»Ê²ñ¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û²Ú¤ä¤«¡ªÈ¿Ä®Î´»Ë¡¢¿ùÌîÍÚÎ¼¤é¹ë²Ú½Ð±é¼Ô¤¬Ìò°áÁõ¤ÇÀª¤¾¤í¤¤
ºîÉÊ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥ª¥¯¥éÆþ¤ê¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤º£½©¤ËÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢È¿Ä®¤Ï¡Ö¿ùÌî¤¯¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®Ë¾¡£¡ÖµÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¿ùÌî¤¯¤ó¤Î±¿Å¾¤Ç»³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¥É¥¯¥¿¡¼¡ÙÅª¤Ê¡×¤ÈÁ°¥¯¡¼¥ë¤Ç¿ùÌî¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Æ±¶ÉÀ©ºî¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥´¡¼¥¹¥È¥é¥¤¥¿¡¼¡Ù¡Ê2015Ç¯¡Ë°ÊÍè9Ç¯¤Ö¤ê¤ËÉü³è¤¹¤ë¡È²Ð9¡É¥É¥é¥ÞÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¿Í¾ðÌ£¤¢¤Õ¤ì¤ë¾¼ÏÂ·º»ö¡¦ÈôÂëÀé¼÷¡ÊÈ¿Ä®¡Ë¤È¥¯¡¼¥ë¤ÊÎáÏÂ·º»ö¡¦ÉÔÇËÍø¸Ê¡Ê¿ùÌî¡Ë¤¬¡¢Ä¹´ü¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÌ¤²ò·è¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Â¼Á¡È¥ª¥¯¥é¡Ê¤ªÂ¢Æþ¤ê¡Ë¡É¾õÂÖ¤Î»ö·ï¤ËÄ©¤à¥Ò¥å¡¼¥Þ¥ó¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡£
¡¡²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢ÇòÀÐËã°á¡¢Á°ÅÄ²¢»ÖÏº¡¢ÀÄÌÚ¤µ¤ä¤«¡¢¶¶ËÜ¤¸¤å¤ó¡¢±§³á¹ä»Î¡¢Ê¿»³¡¢ÃæÂ¼½Ó²ð¡¢´Ñ·î¤¢¤ê¤µ¤â½ÐÀÊ¡£»Ê²ñ¤Ï¡¢Æ±¶É¤Î¾å³Àâ«ÂÀÏ¯¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤¿¡£