東京ディズニーランドのナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」の音楽を収録したアルバムの発売が決定!

数多くのディズニー映画、ピクサー映画、そしてマーベル映画の名曲がミックスされ、東京ディズニーランドでの感動をそのままに楽しんでいただけるフルバージョン、プログラムのテーマソング、さらにプログラム終了後のパークで聴くことができる「Soar」の3曲を収録しています。

東京ディズニーランド/CDアルバム『Reach for the Stars』

CD一般発売/配信日:2024年11月6日(水)

東京ディズニーランドで2024年9月20日(金)よりスタートした新しい夜のキャッスルプロジェクション「Reach for the Stars」

シンデレラ城を舞台に、さまざまなキャラクターたちが夢を追い求めて空を翔ける姿を描くキャッスルプロジェクションで、広がる光の演出やパイロの効果などにより、キャラクターたちと一緒に空を翔けているかのような、臨場感と躍動感を味わうことができます。

そんな「Reach for the Stars」の音楽を収録した待望のアルバムが、2024年11月6日(水)、限定版/通常版の2形態で同時リリース決定!

今回リリースが決定したアルバム『Reach for the Stars』には、その東京ディズニーランドナイトタイムエンターテイメント「Reach for the Stars」から、全3曲を収録。

数多くのディズニー映画、ピクサー映画、そしてマーベル映画の名曲がミックスされ、東京ディズニーランドでの感動をそのままに楽しんでいただけるフルバージョン、プログラムのテーマソング、さらにプログラム終了後のパークで聴くことができる「Soar」を収録しています。

夢あふれる華やかな「Reach for the Stars」、シンプルで美しいギターサウンドが印象的な「Soar」は、どちらもこのナイトタイムエンターテイメントのために書き下ろされた特別な楽曲です。

アルバムは限定版/通常版の2形態のCDと、デジタル配信で、いずれも2024年11月6日(水)リリース。

限定版は、特別なキラキラスリーブケース仕様、さらに封入特典として「暗闇で光る”マジカル・カード”」もセットになっています。

CDアルバム『Reach for the Stars』収録楽曲

01. Reach for the Stars

02. Reach for the Stars(「Reach for the Stars」テーマソング)

03. Soar

※CD一般発売/配信日および収録楽曲は、限定版/通常版の2形態共通です。

CDアルバム『Reach for the Stars』限定版

CD価格:税込3,960円

仕様:1CD/アルバム

・キラキラスリーブケース仕様

・封入特典:暗闇で光る”マジカル・カード”

CDアルバム『Reach for the Stars』通常版

CD価格:税込3,300円

仕様:1CD/アルバム

東京ディズニーランドの夜を彩る、新たなナイトタイムエンターテイメントの楽曲をおうちでも!

東京ディズニーランド/CDアルバム『Reach for the Stars』の紹介でした。

※発売日、仕様等は、変更となる可能性がございます。

※パーク先行販売は未定です。決定次第お知らせいたします。

