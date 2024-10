1991年に崩壊したソビエト連邦を構成した国々は、多くの優秀な人材を輩出しています。特に、数学の天才が多数現れることについて、評論家のジョン・スミス氏は、数学者アレクサンダー・ズヴォンキン氏の著作をもとに「数学サークル」の存在を指摘しています。REVIEW: Math from Three to Seven, by Alexander Zvonkinhttps://www.thepsmiths.com/p/review-math-from-three-to-seven-by

数学サークルは数学を本当に楽しんでいて、数学について考えたり話したりすることに時間を使いたい人々の非公式なグループです。独自の内部文化をもって友情を育み、特に才能のある「コーチ」が付いていることが多い点でスポーツチームに似ていますが、互いに競争するのではなく協力するという点で異なります。数学サークルは革命前のロシア帝国で始まり、その後、ソ連全体に広まったものだとのこと。数学サークルで取り組む問題は学校で習う数学とは大きく異なります。学校の数学は主に教育目的の演習問題で構成されていますが、数学サークルでは誰かが実際に何かをしようとしている時に浮かび上がる興味深い質問に取り組みます。そうした問題は答えがあるかどうかも不明で、たとえ答えがあったとしても何か月もひたむきに取り組まなくては出ない答えの可能性もあります。数学サークルではコーチがそれぞれのメンバーの実力を伸ばすための問題を選ぶこともあれば、サークル全体で協力して誰も答えを知らない問題に取り組むこともあります。サークルで最も優秀なメンバーたちが限界まで追求しても答えが出ない難問もあるものの、そうした「敗北」はふさわしい相手を選んだからこそのものであり、一度敗北しても再び挑戦することが多いとのこと。スミス氏は数学サークルの中でも変わった例として、アレクサンダー・ズヴォンキン氏の話を紹介しています。プロの数学者であるズヴォンキン氏は、あるとき3歳から4歳ごろの近所の子どもを集めて数学サークルを開くことにしました。3歳児はじっと座らせるだけでも大変なのに、数学に取り組ませるのはもっと大変です。ズヴォンキン氏は「せっかくパズルのいいアイデアが浮かんだのにみんなが叫んで収拾がつかなかった」などの苦労を日記に残しています。最初の1年間は子どもたちは問題にじっくりと取り組む準備ができていなかったため、ズヴォンキン氏は学校の勉強を「逆プログラム」することに注力しました。ズヴォンキン氏は学校が数学を「一連の公式」にまとめていることに嫌悪しているほか、答えの形式が少し異なるだけで減点する教師のことを「愚か」として軽蔑していると述べています。特に最悪なのは児童たちが「まだ知らないはずのテクニック」を使った時に先生が減点してしまうことです。ズヴォンキン氏は数学サークルの最初の1年間でこうした学校的な教育を盲信しないよう子どもたちに指導しました。1年後、ズヴォンキン氏は子どもたちに初めての問題として、「5個のモノから2つを選択する場合、選択する順序は関係ないとすると何通りの選び方があるか?」を出題しました。子どもたちはまだ4歳であり、形式的かつ記号的に推論するだけの力がないため、ズヴォンキン氏は赤青2色のビーズを使用して視覚的に問題に取り組めるようにしたとのこと。数カ月にわたって何度も同じ問題に取り組んでも、4歳児はn個のモノからk個を選ぶ時の選び方を数える方法を理解するにはほど遠い状態です。ズヴォンキン氏はしばらく別の問題に取り組んで子どもたちの選び方の話の記憶を薄れさせ、その後「5つの円形の紙のうち、2つだけを色づけする時の組み合わせは何通りあるか?」や「4x3マスの地図で左下から右上に向かう道の選び方は何通りあるか?」などの類題を出して記憶を呼び起こそうと試しました。4歳児は自力ではなかなか同じ問題だと気付くことはできませんでしたが、ズヴォンキン氏が道の選び方の問題で右に進むときに赤い印を付け、上に進むとき青い印を付けると子どもたちも同じ問題だと気付いて大騒ぎだったとのこと。とはいえ、まだ子どもたちは答えを見つけることができていません。ズヴォンキン氏はまた数カ月時間を空けた後、「5個の空箱に2個のボールを入れる組み合わせの数」の問題を出しました。今度は子どもたちがすぐにビーズのパズルと同じである事に気付きました。この気付きが問題に正面から取り組む準備ができたことを示しているとのこと。こうして4年間のサークル活動を通じ、ズヴォンキン氏は息子と近所の同年代の子どもたちに苦労しながらも数学を教えることに成功しました。ズヴォンキン氏は詳細に日記を残しており、日記の「何がうまくいって何がうまくいかなかったのか」という知識を使って2回目のサークル活動を試してみましたが、2回目のサークルでは1回目の知識が役に立たず、うまく数学が教えられずに1年で解散してしまいました。複数の子どもを育てた経験のある親なら分かるように、同じように育てても子どもはそれぞれ個性を発揮していきます。スミス氏は「子どもはプログラムできる白紙ではなく新しい宇宙を生み出すエイリアンなのだ」として、ズヴォンキン氏の失敗を擁護しました。ズヴォンキン氏の日記は「Math from Three to Seven」というタイトルで出版されておりAmazonで購入可能です。Amazon.co.jp: Math from Three to Seven: The Story of a Mathematical Circle for Preschoolers (MSRI Mathematical Circles Library Book 5) (English Edition) 電子書籍: Zvonkin, Alexander: Kindleストア