【究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-】受注期間:10月3日~11月18日23時59分2025年4月 発送予定価格:777,777円

メガハウスは、玩具「究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-」を2025年4月に発売する。通販サイト「プレミアムバンダイ」で予約を受け付けており、受注期間は11月18日23時59分まで。価格は777,777円。

本製品は、1辺の大きさが約0.50cm、本体の各マスが約0.16cm × 0.16cm × 0.16cmの世界最小の公式ルービックキューブで、通常サイズの約1/1000サイズ(体積比)となっている。

製作には、世界トップレベルの微細加工技術をもつ、株式会社入曽精密の技術協力のもと、1/100mmサイズの高精度微細切削加工技術により、可動ができるようにした39個パーツを専用の器具を用いて加工し、最後は手作業で組み上げている。通常のルービックキューブと同じように実際に動かして楽しむことができ、最先端技術の全てを注ぎ込んだ究極の逸品となっている。

また、白(シルバー)面の中央には、「RUBIK'S」のロゴマークが極小サイズで彫刻しており、付属の台座はアルミニウム製で「ルービックキューブ ver.3.0」の1面の大きさに合わせ、文字彫刻とシリアルナンバーが刻まれている。

「究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製-」

サイズ:W 約0.5cm × D 約0.5cm × H 約0.5cm 重量:約0.3g セット内容究極最小ルービックキューブ -0.50cm 超精密金属製- 本体専用台座(シリアルナンバー入り)

(C)2024. TM & (C) Spin Master Toys UK Limited, used under license.

※本商品は受注生産商品です。発送は日本国内に限らせていただきます。

※写真と実際の商品、色味は多少異なることがございます。