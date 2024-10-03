「狼と香辛料」より「ホロ」が大胆に着崩した浴衣姿でフィギュア化。本日より予約開始フェイスタオルが付属するスペシャルセットも
【「狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF」ホロ 浴衣美人ver.】
予約期間：10月3日12時～11月6日
発売時期：2025年3月 予定
価格： 通常版 20,900円 KADOKAWAスペシャルセット 23,100円
発売時期：2025年3月
価格：20,900円
価格：23,100円
予約期間：10月3日12時～11月6日
発売時期：2025年3月 予定
価格： 通常版 20,900円 KADOKAWAスペシャルセット 23,100円
KADOKAWAは、フィギュア「『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』ホロ 浴衣美人ver.」の予約受付を10月3日12時から11月6日まで実施する。価格は20,900円で、発売時期は2025年3月の予定。
本商品は、「狼と香辛料」より、ヒロインのホロを大胆に着崩した浴衣姿で立体化したもの。すべすべのシーツに寝そべり、大きくはだけた浴衣からのぞく白い肌やニヤリと挑発的な表情、すらりと伸びた手足、ふわふわのしっぽなど、ホロの魅力を最大限に表現している。寝台をイメージした台座は、取り外し式の支柱で立てかけることもできる。
また、本フィギュアのモチーフとなった、文倉十氏のイラストを使用したフェイスタオルが付属する「『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』ホロ 浴衣美人ver. KADOKAWAスペシャルセット」も同期間予約受付が実施される。価格は23,100円。こちらも発売時期は2025年5月の予定。
商品情報
通常版とKADOKAWAスペシャルセットの共通情報
発売時期：2025年3月
予約期間：10月3日（木）12時～11月6日（水）
企画制作：KDcolle（KADOKAWAコレクション）
「『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』ホロ 浴衣美人ver.」
価格：20,900円
一般販売商品
JAN：4935228687497
アイテムコード：302208003336
「『狼と香辛料 MERCHANT MEETS THE WISE WOLF』ホロ 浴衣美人ver. KADOKAWAスペシャルセット」
価格：23,100円
有償特典内容：モチーフとなった文倉十氏のイラストを使用したフェイスタオルが付属
販売（国内）：EC（カドカワストア、キャラアニ、dアニメストア）／ebten
JAN：4935228687480
アイテムコード：302208003335
フェイスタオル
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