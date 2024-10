1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿Íµ¤ÃËÀ­·ÝÇ½¿Í¤Ï¡Ä2°Ì¤Ï»³ùõ¸­¿Í¡¢1°Ì¤ÏÃ¼Àµ¤Ê¥ë¥Ã¥¯¥¹¤È¹â¤¤±éµ»ÎÏ¤òÊ»¤»»ý¤ÄÇÐÍ¥

1994年生まれの男性芸能人は誰が人気なのでしょうか。芸能人・有名人の人気度や将来性について定期調査を行っている株式会社アーキテクト(東京都港区)が運営する『タレントパワーランキング supported by DmMiX』による「1994年生まれの芸能人人気ランキング」によると、「吉沢亮」さんが1位に選ばれたそうです。



【写真】1位は? 吉沢亮さん

同社は、一都三県在住の10〜60代男女4400人を対象に実施された調査をもとに、芸能人や有名人の「認知度(顔と名前を知っている)と「誘引率(見たい・聴きたい・知りたい)」のデータを掛け合わせて算出された独自の指標「パワースコア」をもとにタレントランキングを作成しています。



本調査は、2024年2月度・5月度に行われた調査を利用し、パワースコアが高い順にランキング形式でまとめたものです。TOP3の結果は以下の通りです。



▽1994年生まれの男性芸能人人気ランキング



【1位:吉沢亮】

1994年2月生まれの俳優です。幅広い表現力を持っているため、漫画の実写化作品に度々起用されています。端正なルックスと、高い演技力を併せ持っているところも人気が高い理由です。映画『銀魂』シリーズや『東京リベンジャーズ』シリーズなど、多くの話題作に出演しました。映画『キングダム』シリーズでは、主人公の幼なじみ・漂と秦国の王・嬴政(えいせい)の2役を演じています。



【2位:山粼賢人】

1994年9月生まれの俳優です。近年の主な出演作は、映画『キングダム』シリーズや、『ゴールデンカムイ(2024年)』などです。Netflixドラマ『今際の国のアリス』シリーズにも出演し、海外でも好評を博しています。2024年で23回目を迎えるニューヨーク・アジアン映画祭で、素晴らしい演技を披露した俳優に与えられる『The Best from the East Award』を、日本人として初めて受賞しました。



【3位:中島健人】

1994年3月生まれの歌手・俳優で、男性アイドルグループ『Sexy Zone(現timelesz)』の元メンバーです。2024年3月末に惜しまれながらグループを脱退し、新たな道を歩み始めます。グループ脱退後も、俳優活動を継続中です。近年では、映画『おまえの罪を自白しろ(2023年)』や、ドラマ『リビングの松永さん(2024年)』『しょせん他人事ですから(2024)』などに主演しました。



◇ ◇



【出典】

▽タレントパワーランキング supported by DmMiX/1994年に生まれた芸能人は誰がいる?男女別で人気をランキング!

▽タレントパワーランキング