オーディション番組『No No Girls』、最終審査がKアリーナ横浜にて開催決定
アーティスト/プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGがプロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えるガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』が、2025年1月11日（土）にKアリーナ横浜にて開催されることが決定した。
【写真を見る】BMSG、各日全63曲を通して繰り広げたステージ
ファイナリストによるパフォーマンスと最終審査、そしてデビューメンバー発表の瞬間を観客に生で届ける。チケット情報等の詳細は後日発表される。
また第1話の配信を、10月4日（金）20時よりYouTubeにて開始。放送前からSNSにて候補者の歌声に注目が集まるなど、話題になっている『No No Girls』。彼女たちの人生が表れた”声”や、NoをYesに変えていく本気の挑戦が放送される。
＜イベント情報＞
最終審査『No No Girls THE FINAL』
2025年1月11日（土）Kアリーナ横浜
主催：No No Girls製作委員会
※チケット情報など詳細は後日発表
＜番組情報＞
オーディション番組『No No Girls』
本編（YouTube）：毎週金曜日20:00配信予定
第1話2024年10月4日（金）20：00配信
※公開スケジュールは、変更する可能性がございます。
完全版（Hulu）：毎週日曜日12:00配信予定
第1話2024年10月6日（日）12：00配信
※公開スケジュールは、変更する可能性がございます。
公式応援番組『No No Girls Night』（日本テレビ・長崎国際テレビ）：毎週水曜日24:59放送
出演：ぺえ（タレント）、平成フラミンゴ・NICO（YouTubeクリエイター）
第1話2024年10月9日（水）24:59放送
番組公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/
番組公式YouTube https://www.youtube.com/c/BMSG_official
Hulu公式サイト https://www.hulu.jp/
番組公式SNS
X（旧Twitter）：https://x.com/nonogirls_x/
Instagram：https://www.instagram.com/nonogirls_official/
TikTok：https://www.tiktok.com/@nonogirls_official
ファイナリストによるパフォーマンスと最終審査、そしてデビューメンバー発表の瞬間を観客に生で届ける。チケット情報等の詳細は後日発表される。
また第1話の配信を、10月4日（金）20時よりYouTubeにて開始。放送前からSNSにて候補者の歌声に注目が集まるなど、話題になっている『No No Girls』。彼女たちの人生が表れた”声”や、NoをYesに変えていく本気の挑戦が放送される。
＜イベント情報＞
最終審査『No No Girls THE FINAL』
2025年1月11日（土）Kアリーナ横浜
主催：No No Girls製作委員会
※チケット情報など詳細は後日発表
＜番組情報＞
オーディション番組『No No Girls』
本編（YouTube）：毎週金曜日20:00配信予定
第1話2024年10月4日（金）20：00配信
※公開スケジュールは、変更する可能性がございます。
完全版（Hulu）：毎週日曜日12:00配信予定
第1話2024年10月6日（日）12：00配信
※公開スケジュールは、変更する可能性がございます。
公式応援番組『No No Girls Night』（日本テレビ・長崎国際テレビ）：毎週水曜日24:59放送
出演：ぺえ（タレント）、平成フラミンゴ・NICO（YouTubeクリエイター）
第1話2024年10月9日（水）24:59放送
番組公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/
番組公式YouTube https://www.youtube.com/c/BMSG_official
Hulu公式サイト https://www.hulu.jp/
番組公式SNS
X（旧Twitter）：https://x.com/nonogirls_x/
Instagram：https://www.instagram.com/nonogirls_official/
TikTok：https://www.tiktok.com/@nonogirls_official