アーティスト/プロデューサーとして活躍するSKY-HIがCEOをつとめ、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGがプロデューサーにラッパー/シンガーのちゃんみなを迎えるガールズグループオーディション『No No Girls』の最終審査『No No Girls THE FINAL』が、2025年1月11日(土)にKアリーナ横浜にて開催されることが決定した。

ファイナリストによるパフォーマンスと最終審査、そしてデビューメンバー発表の瞬間を観客に生で届ける。チケット情報等の詳細は後日発表される。また第1話の配信を、10月4日(金)20時よりYouTubeにて開始。放送前からSNSにて候補者の歌声に注目が集まるなど、話題になっている『No No Girls』。彼女たちの人生が表れた”声”や、NoをYesに変えていく本気の挑戦が放送される。<イベント情報>最終審査『No No Girls THE FINAL』2025年1月11日(土)Kアリーナ横浜主催:No No Girls製作委員会※チケット情報など詳細は後日発表<番組情報>オーディション番組『No No Girls』本編(YouTube):毎週金曜日20:00配信予定第1話2024年10月4日(金)20:00配信※公開スケジュールは、変更する可能性がございます。完全版(Hulu):毎週日曜日12:00配信予定第1話2024年10月6日(日)12:00配信※公開スケジュールは、変更する可能性がございます。公式応援番組『No No Girls Night』(日本テレビ・長崎国際テレビ):毎週水曜日24:59放送出演:ぺえ(タレント)、平成フラミンゴ・NICO(YouTubeクリエイター)第1話2024年10月9日(水)24:59放送番組公式サイト https://nonogirls.audition-bmsg.tokyo/番組公式YouTube https://www.youtube.com/c/BMSG_officialHulu公式サイト https://www.hulu.jp/番組公式SNSX(旧Twitter):https://x.com/nonogirls_x/Instagram:https://www.instagram.com/nonogirls_official/TikTok:https://www.tiktok.com/@nonogirls_official