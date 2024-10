アダストリアが展開するブランド「niko and ...(ニコアンド)」による野外フェス『UNI9UE PARK’24』が、2024年10月12日・10月13日の2日間、潮風公園/太陽の広場野外特設会場にて開催される。

(関連:ShowMinorSavage、笑いの絶えない音楽制作 SOTA・MANATO・Aile The Shotaの温度感)

「niko and ...」は、アパレルや雑貨、家具、飲食などを展開するスタイルエディトリアルブランド。ブランドが提案する“uni9ue senses”(衣・食・住・遊・知・健・旅・音・LOCAL)を体現できる場として開催している『UNI9UE PARK』は、2018年からオンラインライブ配信も含め、今年で6回目の開催となる。

有料エリアでは、アーティストによるライブパフォーマンスや「niko and ...」の人気スタッフによるスペシャルショップを展開。さらに、キャンドルを灯し、その灯の中でライブを行う「アカリトライブ」も開催予定だ。 無料エリアでは、「ごった煮マルシェ」と題し、「niko and ...」が手掛けるオリジナルブランドのブースや『UNI9UE PARK』に共鳴したブランドやショップのブース、体験型のワークショップ、フードトラックなどが展開される。

有料エリアでのライブアクトには、12日公演にI Don't Like Mondays.、Aile The Shota、新東京、YONA YONA WEEKENDERS、wacci、マイナマインド、13日公演にSHE'S、SCANDAL、FIVE NEW OLD、Mega Shinnosuke、山本彩、Skip the Chipsが出演。「アカリトライブ」には12日公演にGAKU-MC、大橋ちっぽけ、ベリーグッドマン、13日公演にGAKU-MC、claquepot、竹内アンナが出演する。

入場チケットは、ローソンチケット・チケットぴあ・イープラスの各プレイガイドにて販売中。 またデジタル配信サービスSpotifyでは、出演アーティストの一部楽曲を楽しめるプレイリストを「niko and ...」公式として随時配信し、イベント開催まで盛り上げていく。

(文=リアルサウンド編集部)