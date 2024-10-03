¥¨·³GM¡¡¸Î¾ãÂ³¤¤Î¥ì¥ó¥É¥ó¤ËºÇ¸åÄÌ¹ð¡¡Äê°ÌÃÖ³ÎÌó¤»¤º¡ÖÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡×
¡¡¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¥Ú¥ê¡¼¡¦¥ß¥Ê¥·¥¢¥óGM¤¬2Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö3Æü¡Ë¡¢º£µ¨¤Î¥·¡¼¥º¥óÁí³ç²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ì¥ó¥É¥óÆâÌî¼ê¡Ê34¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Íèµ¨»°ÎÝ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÎÌó¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤òÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤Ïº£µ¨4·îÃæ½Ü¤ËÁöÎÝÃæ¤ËÂ¤òÄË¤áÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¡£7·îËö¤Ë¤Ï¹øÄË¤Ç¡¢9·î¤Ë¤ÏÊ¢¼Ð¶Ú¤ÎÄ¥¤ê¤Ç¤½¤ì¤¾¤ìILÆþ¤ê¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£µ¨¤À¤±¤ÇILÆþ¤ê¤Ï3ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥Ê¥·¥¢¥óGM¤Ï¥ì¥ó¥É¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¤¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤È¤¡¢Èà¤ÏÀ¸»ºÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇ§¤á¡¢Íèµ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¡¢Èà¤ÏÆþÃÄ¤·¤Æ¤½¤ì¤ò¾¡¤Á¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼³ÎÌó¤Î¡Ë¼êÅö¤Æ¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£²æ¡¹¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÂ¿ºÍ¤ÊÁª¼ê¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÍèµ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ò³ÎÌó¤·¤Ê¤¤Êý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö¤â¤·¾õ¶·¤¬¹¥Å¾¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï¥í¡¼¥¹¥¿¡¼¤ÎºÂ¤ò³ÎÊÝ¤·Â³¤±¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤¤¼ÁÌä¤À¡£Á´¤Æ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£¤³¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤¿ÊýË¡¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×¤ÈºÇ¸åÄÌ¹ð¤È¤â¸À¤¨¤ë¸·¤·¤¤»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢º£¸å¤ÏÆÃÊÌ°·¤¤¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥ó¥É¥ó¤Ï¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤È2020Ç¯¤Ë7Ç¯2²¯4500Ëü¥É¥ë¡ÊÌó357²¯7000Ëü±ß¡Ë¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤¬¡¢2021Ç¯¤«¤é¤Î4¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¤¿¤Ó¤¿¤Ó·ç¾ì¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢¤½¤Î´ü´Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤Ï¤ï¤º¤«205»î¹ç¡£¤½¤Î4¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ö¤ÎÂÇÎ¨¤Ï.231¤À¤Ã¤¿¡£2020Ç¯°Ê¹ß¤Ï½Ð¾ì»î¹ç¿ô¤¬100»î¹ç°Ê¾å¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£µ¨¤Ï57»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨.218¡¢0ËÜÎÝÂÇ¡¢14ÂÇÅÀ¤È¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿2013Ç¯°Ê¹ß12¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆËÜÎÝÂÇ¤Ê¤·¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£