¡Ú¤ª¤à¤¹¤Ó¡Û¾¾Ê¿·ò¤Î²Ã»³Íº»°Ç®¾§¤Ë»ëÄ°¼Ô¡Ö¥ì¥¢¤Ç¤ªÆÀ´¶¡×¤ÎÀ¼¡¡ËÜÊª¤Ï¤½¤ÎÇ¯¤Ë¹ÈÇò½é½Ð¾ì
¡¡£³Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿£Î£È£ËÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×Âè£´ÏÃ¤Ç¡¢¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¤ÎÁÄÉã¡¦±ÊµÈ¡Ê¾¾Ê¿·ò¡Ë¤¬¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Ã»³Íº»°¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö·¯¤È¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¡×¤ò²Î¤¦¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò´î¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï¹â¹»À¸¤Î·ë¤¬¾Íè¡¢±ÉÍÜ»Î¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯Ê¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥Æ¥£¡¼¡£°ì²È¤ÏÊ¡²¬¤ÇÇÀ¶È¤ò±Ä¤à¡£µ¬³Ê³°¤ÎÌîºÚ¤Ï½Ð²Ù¤»¤º¼þ°Ï¤Î¿Í¤¿¤Á¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢±ÊµÈ¤Ï»×¤¤Î©¤Ã¤Æ¤½¤ÎÄ¾ÈÎ¤ò»Ï¤á¤¿¡£Ï©¾åÈÎÇä¤¬½ª¤ï¤ê¡¢¼êÅÁ¤ï¤»¤¿·ë¤òÏ¢¤ì¤Æ¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Ø¡£¡Ö½ÐÈÖ¤¿¤¤¡×¤È¥Þ¥Þ¤Î¤Ò¤ß¤³¡ÊÃÓÈª¿µÇ·²ð¡Ë¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢²Î¤¤»Ï¤á¤¿¡Ä¡£
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥«¥é¥ª¥±²Î¾§¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡ÖÄ«¥É¥é¤Ç¾¾Ê¿·ò¤Ë¤è¤ë²Ã»³Íº»°¥«¥Ð¡¼¤¬Ê¹¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤ß¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤ß¤¿¤è¤ÊÆÀ¤·¤¿µ¤Ê¬¡×¡Ö¥ì¥¢¤Ç¤ªÆÀ´¶¡×¡Ö²Î¤¦¤Þ²á¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤È£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅê¹Æ¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾¾Ê¿¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ËÆÃÊÌ´ë²èÏÈ¤Ç½Ð±é¤·¡¢¡Ö¥Þ¥Ä¥±¥ó¥µ¥ó¥Ð¶¡×¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤«¤Î¤Ü¤Ã¤Æ£°£´Ç¯¤ËÆ±¶Ê¤Ç¹ÈÇò½é½Ð¾ì¡££°£´Ç¯¤È¤¤¤¨¤Ð´ñ¤·¤¯¤âº£²ó¤Î¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î»þÂåÀßÄê¡£¥É¥é¥Þ¤È¥ê¥¢¥ë¤Î¸òºø¤Ï¼ê¤Î¹þ¤ó¤ÀÊª¸ì¤Å¤¯¤ê¤È¸À¤¨¤ë¡£
¡¡±ÊµÈ¤È¤¤¤¨¤Ð£±Æü¤ÎÂè£²ÏÃ¤Ç¥È¥ó¥Ç¥âÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¥À¥¤¥¨¡¼¥Û¡¼¥¯¥¹¡ÊÅö»þ¡Ë¤Î¥Õ¥¡¥ó¡£²ÈÂ²¤Ç¿©»öÃæ¡¢»î¹çÃæ·Ñ¤Ë±Ç¤Ã¤¿²¦Äç¼£´ÆÆÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÎÏÃ¡¢²¦¤µ¤ó¤Ë¡Ø°ìËÜÂ¤ÇÂÇ¤Á¤ó¤·¤ã¤Ã¤¿Êý¤¬¤è¤«¤Ð¤¤¡Ù¤Ã¤Æ´«¤á¤¿¤Î¤Ï²¶¤¿¤¤¡×¤È·ë¤Ë¼«Ëý¤¹¤ë¡£Â©»Ò¤Ç·ë¤ÎÉã¡¦À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤Ï¡Ö·ë¡¢¤è¤¦Ë°¤¤ó¤Ê¡£²¿Ëü²ó¤âÊ¹¤¤¤¿¥Û¥éÏÃ¡×¤È¤¢¤¤ì²Ì¤Æ¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÀßÄê¤Ë¤è¤ë¤È±ÊµÈ¤Ï¡Ö¼«Í³ËÛÊü¤Êà¤Î¤Ü¤»¤â¤óá¡×¡£¤Î¤Ü¤»¤â¤ó¤È¤Ï¡Ö²¿¤«¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ë¡×¡Ö¤¹¤°Ç®¤¯¤Ê¤ë¡×¿Í¤ò»Ø¤¹ÇîÂ¿ÊÛ¤À¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ó¤Ê±ÊµÈ¤ÏÏÆÌò¤Ê¤¬¤é¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£