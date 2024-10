ファミリーマートに、モスバーガーとのコラボメニュー第3弾「モスバーガー監修 チリドッグまん」が登場!

モスバーガーで1987年から販売されている人気メニュー「チリドッグ」をイメージした中華まんです☆

ファミリーマート「モスバーガー監修 チリドッグまん」

価格:210円(税込)

販売期間:2024年10月8日(火)〜なくなり次第終了

販売店舗:全国のファミリーマート

※店舗によっては販売のない場合があります

モスバーガーとファミリーマートがコラボした、「モスバーガー監修 チリドッグまん」が全国のファミリーマートに登場。

モスバーガーとファミリーマートは、2022年に初のコラボレーションメニュー「モス テリヤキ肉まん」を販売。

さらに2023年にはコラボ第2弾として「モスバーガー監修 テリヤキクリームチーズ肉まん」を販売し、累計販売数が250万食を超えるなど、大人気となりました!

今回登場するコラボ第3弾は、モスバーガーが1987年から販売している「チリドッグ」をイメージした中華まんです。

具材には、ジューシーな旨みを味わえるソーセージを大きめにカットして使用。

トマトと豆と牛肉の旨みがつまったソースの旨辛な味わいと、ゴロッとしたソーセージを楽しめる一品となっています☆

モスバーガーの「チリドッグ」について

天然羊腸を使用した粗挽きソーセージを、トーストしたロールパンで挟み、モス特製のホットチリソースをたっぷりとかけ、ダイスカットのオニオンをトッピングした「チリドッグ」

ホットチリソースは、牛ミンチ肉、玉ねぎ、角切りトマトをベースに、レッドキドニー豆やひよこ豆を煮こみ、チリパウダーやコリアンダーなど8種類のスパイスを使用して奥行きのある辛さが楽しめます。

モスバーガーの「チリドッグ」ファンにおすすめの中華まん。

「モスバーガー監修 チリドッグまん」は、2024年10月8日(火)より、全国のファミリーマートに登場です。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 甘辛ソースとゴロっとしたソーセージがたっぷり!ファミリーマート「モスバーガー監修 チリドッグまん」 appeared first on Dtimes.