【GU】が【rokh】との初コラボを発表！ 発売前にポップアップイベントも開催

2024年10月2日に開催された【GU(ジーユー)】2024年事業方針説明会にて発表されたのが、【rokh(ロク)】との初コラボレーション! 2024年10月18日(金)から、全国の【GU】店舗とオンラインストアで発売がスタートするのはウィメンズ16型。早速チェックしていきましょう。

デザイナーのRok Hwang が手がけるブランド【rokh】とは?

Rok Hwang (ロック・ファン) は、韓国・ソウルで生まれ、アメリカ・オースティンで育ち、イギリスの英国芸術大学の名門、セントラル・セント・マーチンズを卒業。その後、フィービー・ファイロ時代の【CELINE(セリーヌ)】や【LOUIS VUITTON(ルイ・ヴィトン)】、【Chloe(クロエ)】などのトップメゾンに携わり、2016年に自身のブランド【rokh】を設立。現在は、イギリス・ロンドンを拠点に、マストレンドを捉えつつ、シーズンレスでタイムレスな服作りを続けています。

【GU】とのコラボテーマは“Play in Style”

【rokh】を象徴する巧妙なテーラリング、遊び心があるレイヤード、クラシックを再解釈したデザインやカラーパレットに、【GU】の“ファッションは自由”という思いが共鳴して誕生したのが今回のコラボレーション。テーマは、“Play in Style”。ボタンの開け閉めや留め方、パーツの取り外しなどによってさまざまな着こなしが楽しめるラインナップになっています。

たとえば、本コレクションのキーアイテムのひとつであるキルティングブルゾンは、袖に施したファスナーを開けるとケープのような新鮮なフォルムに。

【GU×rokh】キルティングブルゾン by rokh \7,990、ビスチェコンビネーションシャツ by rokh \3,990、ボーダーセーラーカラーセーター by rokh \4,990、2ピーススカートパンツ(チェック) by rokh \4,990、メリージェーンシューズ by rokh \2,990

コーディネートしたボトムスは、プリーツスカートとフレアパンツがセットになったレイヤードアイテム。ブルゾンもボトムスも、取り入れるだけで簡単に旬な重ね着スタイルが完成するのが嬉しいところ!

また、ショートコートとロングジレがセットになった2ピースコートもユニーク。単品使いもできる2アイテムを重ねて着ると、奥行きのあるロングコートに。

【GU×rokh】2ピースコート(チェック) by rokh \9,990、ジーンズ by rokh \3,990、メリージェーンシューズ by rokh \2,990、ヘアリーストール(チェック) by rokh \2,990

取り外し可能なリブのハイネックパーツ付きニットは、アームホールにあしらわれたボタンを外すと、素肌やインナー見せができて、より表情が豊かに。

【GU×rokh】ボーダーセーラーカラーセーター by rokh \4,990、2ピーススカートパンツ(チェック) by rokh \4,990、フードマフラー by rokh \1,990、メリージェーンシューズ by rokh \2,990

まるでぬいぐるみのようなふわもこコートは、首元のベルトを留めるとスタンドカラーに、外すとステンカラーとしても楽しめる一着。

【GU×rokh】ファーリーコート by rokh +X \7,990、ファーリーバッグ by rokh \2,290、メリージェーンシューズ by rokh \2,990

同素材のバッグも、コートになじませるようにコーディネートしてもいいし、ナイロンのブルゾンやウールコートに合わせて異素材MIXしてもいい感じ。これはもう、主役級の可愛さです!

「今回のコレクションを言葉で表すなら『若々しさ』『楽しさ』『ユーモア』です」とRokが語るように、1着で数パターン着られたり、独特のディテールが施されているなど、着るたびに新しい発見があってワクワクしそう! 年齢を問わず、纏う人のおしゃれ心を刺激してくれるものばかりです。

コラボレーションの世界観が楽しめるポップアップイベントを開催

2024年10月12日(土)、13日(日)の2日間、東京・表参道で開催されるのが、このコラボレーションの世界観が堪能できるポップアップイベント。女優・夏木マリさんや黒木華さん、THE RAMPAGE・吉野北人さんなどの著名人や【GU】スタッフの着こなしからスタイリングのアイデアを得たり、販売前に実際の全ラインナップをチェックすることができます。

来場者には素敵な限定ノベルティをプレゼント

ポップアップイベント来場者には、ここでしか手に入らない着せ替えシールをプレゼント。イラストは、ファッション感度が高く、多くのメディアで活躍中のCHIHIRO YOSHIIさんが描き下ろしたもの。両日先着1000名限定、全3種類から1種類もらえます。(柄は選べません)

また、会場で本コラボアイテムを試着した写真に「#GUrokh」か「#GUコラボ」のハッシュタグをつけてSNSに投稿すると、ハッシュタグの数に合わせて最大2個のアクリルチャームをカスタムできるキーホルダーをプレゼント。ひとり1回限りで、両日1500個限定。シール、キーホルダーとも、なくなり次第終了となるのでお早めに!

〈ポップアップイベント概要〉

開催日時:2024年10月12日(土)、13日(日)

時間:11:00~20:00(最終入場19:30)

場所:表参道ヒルズ スペース オー(東京都渋谷区神宮前4-12-10 表参道ヒルズ本館B3F)

店舗での特別装飾や先行展示のほかGU LIVE STATIONも配信

2024年10月7日(月)からは、大型店舗を中心に本コレクションの世界観を表現したウィンドウ特別装飾や先行展示を実施。10月15日(火)19時~は、さまざまな身長のスタッフが出演し、サイズごとの着用感をわかりやすく説明してくれるGU LIVE STATIONも配信されるのでお見逃しなく。

上記情報や今回ご紹介しきれなかったアイテムは、すでにWEBにて公開中の特集ページに掲載。事前にチェックして、発売当日に備えて。

