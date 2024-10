【実食レポ】とろ〜りのび〜るチーズで楽しむ焼肉！牛角「魅惑のチーズフェア」

焼肉チェーン「牛角」にて、とろ〜りのび〜るチーズと焼肉が一緒に味わえる「魅惑のチーズフェア」を開催!

濃厚でコクのあるチーズを焼肉に絡めて食べる、期間限定メニューです☆

牛角「魅惑のチーズフェア」

開催期間:2024年10月16日(水)〜12月11日(水)

販売店舗:全国の牛角店舗

牛角にて、コクのある濃厚なチーズに焼肉をからめて食べる「魅惑のチーズフェア」を期間限定で開催!

チーズと合わせるのは、チーズとの相性抜群なチキンです。

チーズに含まれるアミノ酸と鶏肉に含まれるイノシン酸が合わさることで旨味が増し、濃厚でコクのある味わいが楽しめます。

ほかにも七輪で焼く牛角流のラザニアや石鍋で食べるカルボドリアと、味わいが異なるチーズメニューもラインナップ。

とろ〜りのび〜るチーズは、思わず写真を撮りたくなること間違いなし☆

トマトソース・てりやきソース・クリームソース・海苔の風味など味わいが被らないようにしているので、飽きが来ずに食べ進められます。

チーズフェアの商品は牛角コース以上の食べ放題コースで注文可能。

いつもと違った体験を心ゆくまで堪能できます!

チーズタッカルビ

価格:649円(税込)

焼いたチキンにとろ〜りチーズをたっぷり絡めて食べる牛角流フォンデュ。

旨辛なタッカルビとチーズの相性を楽しむメニューです☆

とろとろにとろけるチーズは、見ているだけで食欲をそそります!

チーズてりやきチキン

価格:649円(税込)

みんなが大好きな「てりやき」味を楽しめる「チーズてりやきチキン」

コク甘なてりやきと濃厚チーズがたまらない一品。

のび〜るチーズが、見ても食べても楽しいメニューです☆

チーズチキンバジル

価格:649円(税込)

爽やかなバジルが香る「チーズチキンバジル」

鶏肉を焼きながら、チーズも温めてトロトロにします!

チーズをたっぷり絡めることで、寒い時期にうれしい濃厚な味わいが楽しめます。

チーズまみれの石焼カルボドリア

価格:858円(税込)

熱々の石鍋の中にたっぷりチーズをかけた「チーズまみれの石焼カルボドリア」

厚切りベーコンがゴロっと入っているのもポイントです。

チーズをたっぷりと乗せることで

チーズ好きにはたまらない見た目に!

とろけるチーズとクリーミーなカルボナーラソースを合わせた逸品です。

お餅deチーズラザニア

価格:462円(税込)

チーズとお餅の中にしのばせたエリンギが食感のアクセントになった「お餅deチーズラザニア」

トマトソースでつくった牛角流のラザニアです。

たっぷりのチーズと薄切りのお餅が乗ったラザニアを焼き網の上で温めていきます。

しばらくすると、チーズがとろけるラザニアが完成☆

お餅が入っているので、食べ応えも抜群です。

のりのりチーズマッシュポテト(アリゴ)

※食べ放題コース限定メニュー

たくさん混ぜるとビョーンとのびる牛角流のアリゴ。

海苔の風味とチーズマッシュポテトの不思議な食感を楽しめます!

とろ〜りチーズが楽しめる、見た目も味も抜群の期間限定メニュー。

牛角の「魅惑のチーズフェア」は、2024年10月16日(水)から12月11日(水)まで開催です☆

