ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、毛布とは思えないほどの重厚感がある、ディズニーデザイン「心地よい眠りをさそうふっくらアクリル毛布」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「心地よい眠りをさそうふっくらアクリル毛布」ミッキーモチーフ

© Disney

価格:12,900円(税込)

サイズ:【シングル】約140×200cm

品質:【パイル糸(毛羽部分)】アクリル100%、【地糸】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

羅針盤などクラシカルなモチーフが描かれた物語を感じるデザインの毛布。

ミッキーモチーフがさりげなく描かれていて、わくわく感も楽しめます!

落ち着いた色使いで寝室をホテルのような雰囲気に格上げしてくれます。

© Disney

<素材アップ>

空気を含んで暖かいアクリル素材を使用。

重厚感があり、包まれるだけで夢の世界へ誘ってくれそうです☆

家庭で洗えて、お手入れしやすいのも魅力的。

ファーのような温もりで眠りの時間をゴージャスに。

毛布とは思えないほどの重厚感がある、ディズニーデザイン「心地よい眠りをさそうふっくらアクリル毛布」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキーモチーフの羅針盤デザイン!ベルメゾン ディズニー「心地よい眠りをさそうふっくらアクリル毛布」 appeared first on Dtimes.