¡Ö¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤ò¶¦Í¤Ç¤¤¿¡×ÌîÅÄÂåÉ½¤¬¡ÈÌîÅÞ°ìËÜ²½¡É¤Ë¸þ¤±Áê¼¡¤®ÅÞ¼ó²ñÃÌ
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï¡¢¼¡¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÎÌîÅÞ¸õÊä¤Î°ìËÜ²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Â¾¤ÎÌîÅÞ¤ÈÁê¼¡¤¤¤ÇÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÄ´À°¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¡§
Î¢¶âÌäÂê¤Ï¤Þ¤À½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¡¢¼«¸ø²áÈ¾¿ô³ä¤ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤ÎÉ¬Í×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ§¼±¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤È¤ÎÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ç¡¢Î©·ûÂ¦¤Ï¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤·¤¿µÄ°÷¤ÎÁªµó¶è¤Ç¡¢ÌîÅÞ¤ÎÂÐ¹³ÇÏ¤Î°ìËÜ²½¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼ç¤Ï¿µ½Å¤Ê»ÑÀª¤ò¼¨¤·¡¢°Ý¿·¤Ïº£¸åÍÊÎ©¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÎ©·ûÂ¦¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¿Ë¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤Ï¡¢3Æü¸á¸å¤Ë¤Ï¶¦»ºÅÞ¤È¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£