「DARK SOULS」シリーズ3作がSteamでセール！ 10月11日までDLC含め全品50％引き
【DARK SOULS シリーズセール】
実施期間：10月11日まで
Dark Souls TM: Remastered & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2018 FromSoftware, Inc.
実施期間：10月11日まで
バンダイナムコエンターテインメントはSteamにて、「DARK SOULS シリーズセール」を開始した。実施期間は10月11日まで。
今回のセールでは、「DARK SOULS」シリーズ3作とそのDLCが全て50％引きとなる。価格は本編のみで「DARK SOULS: REMASTERED」が2,365円、「DARK SOULS II」が2,860円、「DARK SOULS III」が2,970円となっている。
□「Steam」の「DARK SOULS シリーズセール」【DARK SOULS: REMASTERED】
貪食ドラゴン
鐘のガーゴイル
はぐれデーモン
楔のデーモン【DARK SOULS II: Scholar of the First Sin】
DARK SOULS II: Scholar of the First Sin
マデューラ
高精細なグラフィック表現を楽しめる
PS3版から敵配置が刷新
高所と落ちると死ぬステージも健在【DARK SOULS III】
DARK SOULS III
シリーズ3作の最終作
前作2作品をプレイしているとさらに楽しい
特徴的な戦技も健在
高精細なグラフィックで楽しめる戦闘
Dark Souls TM: Remastered & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2018 FromSoftware, Inc.
DARK SOULS TM II: Scholar of the First Sin & (C)2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2015 FromSoftware,
Inc.
(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2016 FromSoftware, Inc.