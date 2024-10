【DARK SOULS シリーズセール】実施期間:10月11日まで

バンダイナムコエンターテインメントはSteamにて、「DARK SOULS シリーズセール」を開始した。実施期間は10月11日まで。

今回のセールでは、「DARK SOULS」シリーズ3作とそのDLCが全て50%引きとなる。価格は本編のみで「DARK SOULS: REMASTERED」が2,365円、「DARK SOULS II」が2,860円、「DARK SOULS III」が2,970円となっている。

【DARK SOULS: REMASTERED】

貪食ドラゴン

鐘のガーゴイル

はぐれデーモン

楔のデーモン

【DARK SOULS II: Scholar of the First Sin】

DARK SOULS II: Scholar of the First Sin

マデューラ

高精細なグラフィック表現を楽しめる

PS3版から敵配置が刷新

高所と落ちると死ぬステージも健在

【DARK SOULS III】

DARK SOULS III

シリーズ3作の最終作

前作2作品をプレイしているとさらに楽しい

特徴的な戦技も健在

高精細なグラフィックで楽しめる戦闘

Dark Souls TM: Remastered & (C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2018 FromSoftware, Inc.

DARK SOULS TM II: Scholar of the First Sin & (C)2015 BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2015 FromSoftware,

Inc.

(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc. / (C)2011-2016 FromSoftware, Inc.