¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶Â³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ç½é¤Î»à¼Ô¤â¡Ä¥Ò¥º¥Ü¥é¤È¤ÎÀïÆ®¤¬·ã²½¡¡¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â
¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Ø¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¿Æ¥¤¥é¥óÉðÁõÀªÎÏ¥Ò¥º¥Ü¥é¤È¤ÎÀïÆ®¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤·¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ç½é¤á¤Æ»à¼Ô¤¬½Ð¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï3Æü¤â¥ì¥Ð¥Î¥ó¤Î¼óÅÔ¥Ù¥¤¥ë¡¼¥ÈÃæ¿´Éô¤ò¹¶·â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ¾å¿¯¹¶¤òÂ³¤±¤ë¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï2Æü¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÆîÉô¤Ç¤ÎÀïÆ®¤ÇÊ¼»Î8¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤ÎÃÏ¾å¿¯¹¶¤Ç¥¤¥¹¥é¥¨¥ëÂ¦¤Ç»à¼Ô¤¬½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥ì¥Ð¥Î¥óÂ¦¤Ï2Æü¤ËÁ´ÅÚ¤Ç46¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤³¤È¤ò»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥Ç¥óÂçÅýÎÎ¡§
¡ÊQ.¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤Ø¤Î¹¶·â¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡ËÅú¤¨¤Ï¥Î¡¼¤À¡£
¥¤¥é¥ó¤Î¥ß¥µ¥¤¥ë¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤¬ÊóÉü½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£