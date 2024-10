【ディズニー ミュージックパレード アンコール】11月21日 発売予定価格:6,578円プレイ人数:1~4人

イマジニアは、Nintendo Switch用リズムアクション「ディズニー ミュージックパレード アンコール」を11月21日に発売する。価格は6,578円。

本作は、ウォルト・ディズニー・ジャパン協力のもと製作されるリズムアクション。本作には、ディズニーキャラクターやディズニー・アニメーション作品の名場面をイルミネーションのような美しい光で再現したステージが登場し、ディズニーの夢と冒険の世界を体験できる60の名曲で楽しめる。

今回、ゲームの魅力を紹介する新動画「ゲーム紹介トレーラー」が公開された。本作には60の楽曲が収録。新動画内にて、全曲の一覧も公開されている。公式サイトでは、収録楽曲や本作の魅力を紹介するコンテンツも追加されている。

パッケージ版予約受付中

【Nintendo Switch『ディズニー ミュージックパレード アンコール』ゲーム紹介トレーラー】

現在全国のゲーム取扱店にて、早期購入特典「メモリーギフトセット」付きのパッケージ版の予約を受け付けている。

【早期購入特典「メモリーギフトセット」】

※早期購入特典「メモリーギフトセット」の対象はパッケージ版のみ、ダウンロード版は対象外

なお、ダウンロード版の予約開始については後日公開される予定。

(C) Disney. (C) Disney/Pixar. Published by Imagineer