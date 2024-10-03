ETF売買動向＝3日前引け、日興パ中国Ａ、ハンセンブルが新高値 ETF売買動向＝3日前引け、日興パ中国Ａ、ハンセンブルが新高値

3日前場の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比26.1％増の2217億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同26.0％増の1946億円だった。



個別ではＮＥＸＴ 香港ハンセンダブル・ブル <2031> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ中国グレーターベイエリア <2629> 、ＮＺＡＭ 上場投信 ＮＹダウ３０ <2088> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ上証５０連動型 <1309> 、グローバルＸ ウラニウムビジネス ＥＴＦ <224A> など11銘柄が新高値。ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が5.02％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ニッケル上場投資信託 <1694> が4.94％高、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ新興国株式 <2520> が4.50％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 産業用金属 <1686> が4.42％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が4.39％高と大幅な上昇。



日経平均株価が846円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1337億9200万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における前引け時点の平均売買代金1313億8800万円をやや上回った。



その他の日経平均ETFでは楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が104億1000万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が100億2100万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が96億2500万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が93億4000万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が52億5500万円の売買代金となった。



株探ニュース

