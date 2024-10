キリンから、「麒麟特製 アップルサイダーサワー(期間限定)」が登場!

キリン「麒麟特製 アップルサイダーサワー(期間限定)」

発売日:2024年11月5日(火)

発売地域:全国

容量・容器:350ml・缶、500ml・缶

価格:オープン価格

アルコール分:9%

豊潤なりんごの香りが感じられる、初冬にぴったりな上質な味わいが楽しめるアルコールドリンクです。

「麒麟特製」らしい上質なお酒感と飲みごたえを楽しめます。(無果汁)

パッケージは麒麟が丁寧に仕立てた上質さをまといながら、豊潤なりんごらしい味わいを表現。

冬の季節感・限定感を感じさせるデザインになっています。

キリン「麒麟特製 アップルサイダーサワー(期間限定)」の紹介でした☆

