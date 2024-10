ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、気分に合わせて好きなキャラクターアートをセットできる、ディズニーデザイン「柄が変えられるフレーム加湿器」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「柄が変えられるフレーム加湿器」

© Disney

価格:6,290円(税込)

サイズ:幅約12.7×奥行約5.5×高さ約16.5cm

製品重量:約470g

ボトル容量:約330ml

噴霧量:最大約35ml(1時間あたり)

超音波式(フィルター有り)

機能:連続噴霧、間隔噴、LEDランプ

噴霧時間:【連続噴霧】約8時間で自動停止、【間隔噴霧】約16時間で自動停止

USBコード(USB-A/MicroUSB-C)

有効コード長さ約1m

付属品:フィルターケース1本(バネ入り)、フィルターリフィル1本、替用リフィル2本、アクリルパネル1枚、USBケーブル1本、イラストカード3枚

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

※本商品は水道水専用です。「水溶性アロマオイル」「アロマウォーター」「精油」「エッセンシャルオイル」はご使用できません。

ライトが点灯しロマンティックな雰囲気が楽しめる加湿器。

ライトは2段階に点灯し、噴霧は「連続モード」と「間隔を空けるモード」が選択可能です◎

© Disney

加湿器はフォトフレームのようなオシャレなデザインで、フレームは白の木目柄で可愛い!

中央のクリア部分は気分に合わせて好きなディズニープリンセスのアートに変更ができます。

『塔の上のラプンツェル』のディズニープリンセス「ラプンツェル」に、

© Disney

『美女と野獣』のディズニープリンセス「ベル」、

© Disney

『リトル・マーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」の3種類に変更が可能。

どのアートも水彩風の優しいタッチで描かれ、ディズニープリンセスはお花に囲まれています☆

© Disney

アートは、イラストカードを差し替えるだけで簡単にセットできます。

加湿しないときもインテリアとして楽しめそう!

<セット内容>

バネ入りのフィルターケースが1本、フィルターリフィル1本、替用リフィル2本、アクリルパネルが1枚に、USBケーブル1本、さらにディズニープリンセスのイラストカードが3枚セットになっています。

© Disney

加湿器は、USB接続で使用。

噴霧時間は、連続噴霧の場合約8時間で自動停止、間隔噴霧の場合約16時間で自動停止します。

ライトが幻想的な飾れる加湿器!

気分に合わせて好きなキャラクターアートをセットできる、ディズニーデザイン「柄が変えられるフレーム加湿器」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

