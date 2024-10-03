Kep1er、個人Instagramアカウント開設「ついにきた」「待ってました」とファン歓喜
【モデルプレス＝2024/10/03】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が2日、メンバーの個人Instagramアカウントの開設を発表した。
【写真】Kep1erメンバーのインスタ“お揃い”初投稿
グループの公式X（旧Twitter）では、各メンバーのInstagramアカウントを紹介。ユジン（YUJIN／＠utokki_u）、シャオティン（XIAOTING／＠whosxiaoting_）、チェヒョン（CHAEHYUN／＠iioflhyun）、ダヨン（DAYEON／＠ddayyeonii）、ヒカル（HIKARU／＠e__hikaru.xx）、ヒュニンバヒエ（HUENING BAHIYYIH／＠hiyeahhh_）が7人の集合ショットを初投稿としてアップし、アカウントの開設を報告した。
なお、ヨンウン（YOUNGEUN）はアカウントを開設しておらず「なりすましアカウントにお気をつけください」と呼びかけている。
この発表を受け、ファンからは「ついにきた」「待ってました」「嬉しすぎる」「全員即フォロー」「ヨンウンのアカウントないのはちょっと寂しいけど個人の自由を尊重してて素敵」など歓喜の声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】Kep1erメンバーのインスタ“お揃い”初投稿
◆Kep1erメンバー個人インスタ開設
グループの公式X（旧Twitter）では、各メンバーのInstagramアカウントを紹介。ユジン（YUJIN／＠utokki_u）、シャオティン（XIAOTING／＠whosxiaoting_）、チェヒョン（CHAEHYUN／＠iioflhyun）、ダヨン（DAYEON／＠ddayyeonii）、ヒカル（HIKARU／＠e__hikaru.xx）、ヒュニンバヒエ（HUENING BAHIYYIH／＠hiyeahhh_）が7人の集合ショットを初投稿としてアップし、アカウントの開設を報告した。
この発表を受け、ファンからは「ついにきた」「待ってました」「嬉しすぎる」「全員即フォロー」「ヨンウンのアカウントないのはちょっと寂しいけど個人の自由を尊重してて素敵」など歓喜の声が寄せられている。（modelpress編集部）
[?]— Kep1er JP (@kep1er_jp) October 2, 2024
Kep1er 個人Instagram OPEN ?
下記のリンクからご確認ください!
YUJIN : https://t.co/oKt3TJw1QM
XIAOTING : https://t.co/7LOA4a0Rhy
CHAEHYUN : https://t.co/FodWCrOnwN
DAYEON : https://t.co/tLYIQ9fzId
HIKARU : https://t.co/18VUw9HVv8
HUENING BAHIYYIH : https://t.co/VYQh1E8ceP…
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