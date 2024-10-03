（左上から時計回り）ユジン、シャオティン、チェヒョン、ヒュニンバヒエ、ヒカル、ダヨン（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2024/10/03】グローバルガールズグループ・Kep1er（ケプラー）が2日、メンバーの個人Instagramアカウントの開設を発表した。

【写真】Kep1erメンバーのインスタ“お揃い”初投稿

◆Kep1erメンバー個人インスタ開設



グループの公式X（旧Twitter）では、各メンバーのInstagramアカウントを紹介。ユジン（YUJIN／＠utokki_u）、シャオティン（XIAOTING／＠whosxiaoting_）、チェヒョン（CHAEHYUN／＠iioflhyun）、ダヨン（DAYEON／＠ddayyeonii）、ヒカル（HIKARU／＠e__hikaru.xx）、ヒュニンバヒエ（HUENING BAHIYYIH／＠hiyeahhh_）が7人の集合ショットを初投稿としてアップし、アカウントの開設を報告した。

なお、ヨンウン（YOUNGEUN）はアカウントを開設しておらず「なりすましアカウントにお気をつけください」と呼びかけている。

この発表を受け、ファンからは「ついにきた」「待ってました」「嬉しすぎる」「全員即フォロー」「ヨンウンのアカウントないのはちょっと寂しいけど個人の自由を尊重してて素敵」など歓喜の声が寄せられている。（modelpress編集部）



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