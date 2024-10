【マリー(体操服)メモリアルロビーVer.】2025年1月 発売予定価格:25,300円

ピーエムオフィスエーは、フィギュア「マリー(体操服)メモリアルロビーVer.」を2025年1月に発売する。価格は25,300円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ」よりトリニティ総合学園所属、シスターフッドのシスター「マリー」が体操服の装いでのメモリアルロビーVer.で、1/7スケールフィギュア化したもの。

晄輪大祭に参加するために体操服に着替えた姿がとてもキュートで、髪の毛や足元などバランスよく纏め上げられているほか、柔らかで丁寧な造形と塗装でどこを見てもマリーの優しさを感じることができる解像度で仕上げている。

また同社ECサイトにて購入すると、限定特典として「ほほえみ」差分表情パーツが追加で付属する。

「マリー(体操服)メモリアルロビーVer.」

仕様:塗装済み完成PVCフィギュア スケール:1/7スケール サイズ:全高 約180mm

「マリー(体操服)メモリアルロビーVer.」

PLUM限定特典「ほほえみ」差分表情パーツ

「ほほえみ」差分表情パーツ

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.

※画像は開発中の物につき実際の商品とは異なります。