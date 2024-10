【グランツーリスモ7:アップデート(1.52)】10月3日15時 配信予定

ソニー・インタラクティブエンタテインメントは、プレイステーション 5/プレイステーション 4用ドライビングシミュレーター「グランツーリスモ7」において、アップデート(1.52)を10月3日15時に配信する。

今回のアップデートでは新たに日本車3台を追加収録。“ランエボVIII”の最終進化形「三菱 ランサーエボリューション VIII MR GSR '04」、R35型GT-Rの到達点「日産 GT-R Premium edition T-spec '24」、キャブオーバー型商用車「トヨタ ハイエース Van DX '16」といったスポーツカーから商用車まで幅広い車が追加される。

さらにカフェのエクストラメニューに「No.41 コレクション『アウディ』」が追加されるほか、ワールドサーキットにレースイベントに「エボリューション・ミーティング」などが登場。AIドライバー「グランツーリスモ・ソフィー」が新たなコースに対応するなど、各要素がアップデートされる。

【Introducing the "Gran Turismo 7" Free Update - October 2024】【1.日本車3台を追加収録】

三菱 ランサーエボリューション VIII MR GSR '04

日産 GT-R Premium edition T-spec '24

トヨタ ハイエース Van DX '16

【2.カフェにエクストラメニューを追加】

エクストラメニュー No.41 コレクション「アウディ」

【3.ワールドサーキットにレースイベントを追加】

「サンデーカップ」や「日産 GT-Rカップ」、「エボリューション・ミーティング」など新たなレースイベントが登場

【4.「グランツーリスモ・ソフィー」が新たなコースに対応】

ブランズハッチ・GPサーキット

ドラゴントレイル・シーサイド

【5.スケープスの特集に「シカゴ」を追加】

アメリカ・シカゴの特集が新たに追加

