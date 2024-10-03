Â¼¾å½ß¤¬²÷¾¡¤Ç»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å ·èÄêÀï¿Ê½Ð¤¬Ç»¸ü¤Ë¡¿Ëã¿ý¡¦ºÇ¹â°ÌÀïA1¥ê¡¼¥°
¡¡Ëã¿ý¥×¥íÃÄÂÎ¡¦ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤ÎºÇ¹âÊö¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖºÇ¹â°Ì¡×¤Î·èÄêÀï¿Ê½Ð¤òÁè¤¦A1¥ê¡¼¥°¤ÎÂè11Àá¤¬10·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢cÂî¡Ê4¿ÍÂÇ¤Á¡Ë¤ÏÂ¼¾å½ß¤¬ÂîÆâ¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ê¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç¤â»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛºÇ¹â°ÌÀï¤Î¿ý»Î¤âÂ¿¿ô½Ð¾ì¤¹¤ë¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×
¥×¥íËã¿ý¥ê¡¼¥°¡ÖM¥ê¡¼¥°¡×ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢1²óÀï¤ÏºäËÜÂç»Ö¤¬¿ÆÈÖ¤ÇÏ¢Â³²ÃÅÀ¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆÍ¤Êü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Æî2¶É¤ËÎëÌÚÍ¥¤«¤é¥ê¡¼¥Á¡¦Ê¿ÏÂ¡¦»°¿§Æ±½ç¡¦¥É¥é¤ò°ìÈ¯¤Ç¥¢¥¬¤ê1Ëü2000ÅÀ¤Î²ÃÅÀ¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2Ëü5100ÅÀ»ý¤Á¤Î2Ãå¤Ë³ê¤ê¹þ¤ó¤À¡£
¡¡2²óÀï¡¢Â¼¾å¤Ï3²ó¤ÎËþ´Ó¤Î¥¢¥¬¤ê¤ÇÂçË½¤ì¡£4Ëü9600ÅÀ¤Î¥È¥Ã¥×¤ò¼è¤ë¤ÈÂ³¤¯3¡¢4²óÀï¤â¿ï½ê¤ÇÂç¤¤Ê¥¢¥¬¥ê¤ò¸«¤»¡¢°µ´¬¤Î3Ï¢¾¡¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥È¥Ã¥×3²ó¡¦2Ãå1²ó¤Î¡Ü132.8¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÂç¤¤¯¿¤Ð¤¹¤È¡¢¥È¡¼¥¿¥ë½ç°Ì¤Ç¤â»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ºÇ½ªÀá¤ò»Ä¤·¤Æ¡¢·èÄêÀï¿Ê½Ð¤¬Ç»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Â¼¾å¤Ï¡¢¡Ö¼«¿È¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤ÏºÇ¹â°Ì·èÄêÀï¿Ê½Ð¤Ç¡¢ºÇ½ªÆü¤ÏÊüÁ÷Âî¤ÇÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£À¿°ì¤µ¤ó¤ÈºÇ¸å¤À¤È¤Ï»×¤ï¤º°ìÀ¸·üÌ¿ÂÇ¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤Èº£´ü¤Ç°úÂà¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¶áÆ£¤È¤ÎÂÐÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú»î¹ç·ë²Ì¡Û
1°Ì¡¡Â¼¾å½ß¡¡¡Ü132.8
2°Ì¡¡ºäËÜÂç»Ö¡¡¢¥2.2
3°Ì¡¡ºä°æ½¨Î´¡¡¢¥56.4
4°Ì¡¡ÄÅÅÄ³Ù¹¨¡¡¢¥74.2
¢¡ºÇ¹â°Ì¡¡ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¤ÎºÇ¹âÊö¥¿¥¤¥È¥ë¡£A1¥ê¡¼¥°¤ÏÁ´12Àá¡¢48È¾Áñ¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤ò¹Ô¤¤¡¢¾å°Ì3¿Í¤ÈÁ°Ç¯Í¥¾¡¤ÎºÇ¹â°Ì¤Î4¿Í¤Ç·èÄêÀï¤ò¹Ô¤¦¡£·èÄêÀï¤Ï1Æü¤ËÈ¾Áñ4²óÀï¤Î5ÆüÀ©¤Ç¡¢·×20²óÀï¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¢¡ºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¡1976Ç¯¤ËÀßÎ©¡£Åìµþ¡¢´ØÀ¾¡¢Åì³¤¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢¿·³ã¡¢¶å½£¡¢ÅìËÌ¤ËµòÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢½êÂ°²ñ°÷¿ô¤ÏÌó800¿Í¡£¼ç¤Ê¥×¥í¤Ï¶â»ÒÀµµ±¡¢¶áÆ£À¿°ì¡¢Â¼¾å½ß¡¢ÎëÌÚ¤¿¤í¤¦¡¢ÀÐ¶¶¿ÍÎ¡¢³ý¿¹Áá¹á¡¢ÀÐ°æ¤¢¤ä¡¢ÂçÊ¿°¡µ¨¤é¡£¼çºÅ¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ÏºÇ¹â°Ì¡¢½÷Î®ºÇ¹â°Ì¡¢ºÇ¹â°ÌÀïClassic¡¢â¤²¦Àï¡¢¿·µ±Àï¡¢½÷Î®Ì¾¿ÍÀï¡¢¿·¿Í²¦Àï¡£ÂåÉ½Íý»ö¡¦¿·ÄÅ·é¡£
¡ÊABEMA¡¿Ëã¿ý¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤è¤ê¡Ë