小学館は、雑誌「ちゃお」11月号を10月3日に発売した。価格は690円。

「ちゃお」11月号には、ヘアアレンジが楽しめる「恋叶ビューティーセット」のほか、ちゃお限定「らんま1/2 最強カワイイ中華的シール」が付録としてついている。

また今号より新連載として、見習い魔女が大奮闘するマジカルストーリー「ぶっとばせ! マジカリーディング★」(喜瀬りっか氏)と、庶民女子×お金持ち男子のシンデレララブ「うるとら☆リッチ LOVE」(花星みくり氏)の2本がスタートする。

「恋叶ビューティーセット」は、ちゃお発のファッションライン「Ciao Tokyo Collection(ちゃおトーキョーコレクション)」第3弾アイテム。「アクマでこれは恋じゃない!」のア・クーマ先生デザインのヘアピン2種・ヘアゴム・ヘアクリップ・ネイルシールの5点セットとなっている。様々なヘアアレンジやハロウィンの仮装も楽しめる。ネイルシールはたっぷり使える20枚入り。

「らんま1/2」最強カワイイ中華的シール

10月5日より完全新作的アニメが放映される「らんま1/2」(高橋留美子氏)のちゃお限定シールが付録としてついてくる。らんま・あかね・シャンプーのキュートな原作イラストを使用したデザインで、マットな質感のシールとなっている。

「らんま1/2」は水をかぶると女の子になってしまう青年・早乙女乱馬と許嫁の天道あかね、そして乱馬に恋する武術の達人・シャンプーなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、ドタバタ格闘ラブコメディー。

※付録は紙版のみで電子版には付きません。