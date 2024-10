¤¤¤­¤â¤Î¤¬¤«¤ê¡ßSUPER BEAVER¤¬½é¶¦±é¤·¤¿»°¥ÄÌð140¼þÇ¯¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆ°²è¤¬´ü´Ö¸ÂÄê¸ø³«

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■いきものがかりが対バン相手としてSUPER BEAVERにオファーし、共演が実現!

いきものがかりがテーマソングを手掛ける“三ツ矢サイダー”を販売するアサヒ飲料が、9月11日に主催・開催したイベント『~一緒なら、もっと楽しい!~三ツ矢140th SPECIAL LIVE』のアーカイブ映像が期間限定で公開された。

いきものがかりは、「三ツ矢」ブランド生誕140周年を盛り上げる集大成となる本イベントで対バン相手としてSUPER BEAVERにオファー。

デビュー初期から親交があり、24年2月にリリースされたアルバム『いきものがかりmeets』でのSUPER BEAVERの参加など音楽シーンの中で交流も少なくなかった両者が、初めて対バン形式のステージで共演となった。

ライブではSUPER BEAVERの定番曲である「ひたむき」や「小さな革命」、この対バンだからこそと言えるいきものがかりの楽曲「コイスルオトメ」のカバーを披露した。

いきものがかりは、本年の“三ツ矢サイダー”のテーマである「一緒なら、もっと楽しい!」をもとに制作したオリジナル楽曲「青のなかで」の他、「気まぐれロマンティック」や、SUPER BEAVERの楽曲「人として」と「コイスルオトメ」のマッシュアップを今回だけの特別バージョンで披露し、まだまだ残る夏の暑さを吹き飛ばした。

パフォーマンス後、感想を聞かれたいきものがかり水野は「舞台に上がった瞬間にもう100度の状態というか、フルボリュームだったから、僕らも熱さで返すしかないなと思わされたステージでした」とコメント。

「三ツ矢140th SPECIAL LIVE ご招待キャンペーン」にて抽選により当選した観客と、オンラインでのイベント視聴者を合わせて約27万を超える人たちとともに「一緒なら、もっと楽しい!」一夜が実現し、X(旧Twitter)では『#三ツ矢140周年』というハッシュタグがトレンド1位に入り、多くの反響を呼んだ。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SUPER BEAVER

Blu-ray&DVD『LIVE VIDEO 6.5 Tokai No Rakuda Special in “2023-2024”』

2024.11.02 ON SALE

いきものがかり

SINGLE「会いたい」

いきものがかり OFFICIAL SITE

https://ikimonogakari.com

SUPER BEAVER OFFICIAL SITE

http://super-beaver.com