ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、鮮やかなカラーが映えてインテリアのおしゃれなアクセントにもなる、ディズニーデザイン「透け感のあるファブリックポスター」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「透け感のあるファブリックポスター」ミッキー&フレンズ

© Disney

サイズと価格:【約60×85cm】2,990円(税込)、【約120×170cm】5,960円(税込)

※約120×170cmのみ上部竿通し付き(4か所)

品質:ポリエステル100%

ポール約径2cm以下に対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ディズニーファンタジーショップ」の表紙アートデザインのポスター。

美しいオーロラを楽しむ「ミッキーマウス」、「ミニーマウス」、「ドナルドダック」、「デイジーダック」、「グーフィー」を描いたロマンティックなアートです!

色鮮やかなアートを引き立てる布製のポスターで、タペストリーや間仕切りなど使い方はアイデア次第◎

© Disney

透け感のある生地を使用しているのもポイント。

軽やかな印象なのでお部屋のインテリアにも馴染みやすく、インクジェットの鮮やかなカラーが映えます☆

© Disney

大きさは使い方に合わせて選べる2サイズ展開で、約120×170cmサイズのみ上部4か所に竿通しが付いています。

神秘的なオーロラに、もこもこの帽子やマフラーを身につけた「ミッキーマウス」たちの姿もかわいい!

鮮やかなカラーが映えてインテリアのオシャレなアクセントにもなる、ディズニーデザイン「透け感のあるファブリックポスター」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post オーロラを楽しむミッキー&フレンズ!ベルメゾン ディズニー「透け感のあるファブリックポスター」 appeared first on Dtimes.