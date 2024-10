◆「No No Girls」に「日プ女子」出身者参加

【モデルプレス=2024/10/03】SKY-HIがCEOを務め、現在BE:FIRSTやMAZZELなどが所属するマネジメント&レーベル・BMSGが、プロデューサーにちゃんみなを迎え、ガールズグループオーディション「No No Girls」を開催。10月2日、緊急特番「No No Girlsのすべて」(24時59分〜)が放送され、候補者に注目が集まっている。「No No Girls」は、BMSG起業時からのスローガンである「才能を殺さないために。」に共鳴した形で、プロデューサーのちゃんみなからも「ただ、あなたの声と人生を見せてください」という真っ直ぐなメッセージで新時代のアーティストとなりうる存在を募っている。

◆「No No Girls」本編が10月4日スタート

番組では、ちゃんみなが「ちゃんとして声を持っている子」「実力がある子たち」と話す候補生が、練習を重ねるスタジオでの映像や2次審査の様子を一部公開。その中にはガールズグループME:I(ミーアイ)を生んだサバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」(通称「日プ女子」)に練習生として参加していた高畠百加(※「高」は正式には「はしごだか」)、中野心結、古橋沙也佳の姿が映っていた。新ガールズグループとしてデビューするためオーディションに再び挑戦する3人の姿に「日プ女子」も観ていたファンから「嬉しすぎる」「待ってました」「リベンジ頑張ってほしい」など期待と応援のコメントが寄せられている。「No No Girls」の本編は、BMSGのYouTubeチャンネルにて毎週金曜20時配信予定(10月4日スタート)、完全版はオンライン動画配信サービス「Hulu」にて毎週日曜12時配信予定(10月6日)となっている。また、公式応援番組「No No Girls Night」が日本テレビ・長崎国際テレビにて、毎週水曜24時59分より放送(10月9日スタート)。タレントのぺえ、YouTuberコンビ・平成フラミンゴのNICOが出演する。(modelpress編集部)情報:日本テレビ【Not Sponsored 記事】