Gmailには、メールの内容を要約して本文の上に表示する「概要カード」という機能が搭載されています。この概要カードが刷新され、「注文した荷物の到着予定」「イベントの日程」「請求金額と締め切り」「フライト情報」などが分かりやすく表示されるようになりました。Gmail inbox is getting updated summary cards and new sectionhttps://blog.google/products/gmail/new-gmail-summary-cards/

以下の画像の左側が旧来の概要カードで、右側が刷新後の概要カードです。どちらもカフェの予約状況についてのメールを要約したものですが、刷新後の概要カードでは日程や店名が強調表示されて見やすくなっています。また、概要カードの下部には「他の人を招待するボタン」や「電話をかけるボタン」も並んでいます。概要カードは「注文した荷物の到着予定」「イベントの日程」「請求金額と締め切り」「フライト情報」などを示すメールに自動的に付けられます。また、概要カードは動的なもので、追加情報メールが届くと自動的に更新されるとのこと。さらに、受信箱内に「Happening soon(そろそろ起きること)」という新たなセクションが追加されることも明らかになりました。Happening soonには「到着が2日以内に迫った荷物に関するメール」などが表示されるそうです。Happening soonの表示内容や動作は以下の動画で確認できます。「そろそろ起きること」をまとめるGmailの新機能「Happening soon」 - YouTubeなお、「注文した荷物の到着予定」を表示する概要カードは2024年10月2日にすでに実装されており、その他の概要カードやHappening soonは今後数カ月以内に実装される予定です。