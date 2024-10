マクドナルドを代表する秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ」に、さつまいもとキャラメルの風味が楽しめるザクザク・サクサク食感の「三角チョコパイ おいもとキャラメル」が初登場!

さらに、より濃厚に2023年リニューアルした定番人気の「三角チョコパイ 黒」も期間限定で販売されます☆

マクドナルド「三角チョコパイ おいもとキャラメル/三角チョコパイ 黒」

発売日:2024年10月9日(水)〜

販売時間:全営業時間帯 ※どの時間帯でも購入できます

販売店舗:全国のマクドナルド店舗

2007年の初登場から2024年で18年目を迎える「三角チョコパイ」が2024年も登場!

何層にも重ねたサクサクとした食感の三角パイに、とろ〜りあたたかいチョコレートフレーバーのクリームのハーモニーが多くのゲストから人気を博している、マクドナルドの秋冬の定番人気ホットスイーツです。

2024年は、不動の人気を誇る「三角チョコパイ 黒」が再び登場します。

さらに、ほくほくのおいもフィリングと、ザクザク食感が楽しいキャラメルコーンクラッシュ入りのおいものチョコクリームの2種のフィリングを、何層にも重ねたサクサクのパイ生地で包んだ「三角チョコパイ おいもとキャラメル」が初登場!

また、毎年お楽しみの動物モチーフをモチーフにしたパッケージには、2024年は”しば犬”をプリント。

「三角チョコパイ おいもとキャラメル」「三角チョコパイ 黒」ともに、数量限定パッケージで提供されます☆

三角チョコパイ おいもとキャラメル

価格:180円(税込)〜

販売期間:2024年10月9日(水)〜11月上旬予定

ザクザク食感のキャラメルコーンクラッシュが入ったおいものチョコクリームに、ほくほくしっとりしたおいもフィリングを合わせた「三角チョコパイ おいもとキャラメル」が新登場!

パイ生地の色はさつまいもの皮をイメージした、見た目にも楽しい三角チョコパイです。

何層にも重ねたサクサクのパイ生地にはキャラメルパウダーを配合し、風味豊かなキャラメルの味わいと、さつまいもの甘さが一度に楽しめます。

秋の味覚のおいもを存分に味わえる期間限定の新作三角チョコパイです。

お芋カラーに仕上げられた”しば犬”のパッケージで提供されます。

三角チョコパイ 黒

価格:160円(税込)〜

販売期間:2024年10月9日(水) 〜12月下旬予定

不動の人気を誇る、マクドナルドの秋冬の定番スイーツ「三角チョコパイ 黒」が2024年も登場!

2023年にチョコクリームをより濃厚な味わいにリニューアルし、多くのゲストから人気を博しました。

何層にも重ねたサクサクした食感のパイ生地と、濃厚なチョコクリーム、そしてクリームに入ったアーモンド食感のハーモニーを2024年も楽しめます。

黒の文字をあしらった”しば犬”のパッケージにも注目です。

新TVCMにて伊藤沙莉さんと単独初のTVCM出演となるグローバルグループ”ENHYPEN”のNI-KIさんが初共演

放送開始日:2024年10月8日(火)

新たにオンエアされるTVCMに、5年連続で「三角チョコパイ」のTVCM出演となる伊藤沙莉さんと、単独初のTVCM出演となるグローバルグループENHYPENのNI-KIさんが初共演。

秋冬の風物詩である「三角チョコパイ」の季節到来の嬉しさを、お2人が歌唱するコミカルな歌と息の合った”キレキレダンス”で表現しています。

毎年雰囲気が違う伊藤沙莉さんのダンスと、世界中を魅了するNI-KIさんのキレキレなダンスパフォーマンスにも注目です☆

秋の味覚さつまいもとキャラメルを楽しめる、ザクザク・サクサク食感のパイが新登場。

マクドナルドにて2024年10月9日より販売される「三角チョコパイ おいもとキャラメル」と「三角チョコパイ 黒」の紹介でした☆

堺雅人さんとハローキティがTVCMで共演!マクドナルド サムライマック「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」 堺雅人さんとハローキティがTVCMで共演!マクドナルド サムライマック「炙り醤油風 トリプル肉厚ビーフ」 続きを見る

秋の味覚を主役にしたドリンクやマカロン!マクドナルド「巨峰/アップルキャラメルフラッペ」 秋の味覚を主役にしたドリンクやマカロン!マクドナルド「巨峰/アップルキャラメルフラッペ」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 秋の味覚を使ったザクザク・サクサク食感のあったかスイーツ!マクドナルド「三角チョコパイ おいもとキャラメル」 appeared first on Dtimes.