アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が2日、東京・Zepp Divercity にてソロ公演『櫻井優衣 10th ANNIVERSARY LIVE 2024』を開催した。2013年に芸能界デビュー、現在はアイドルグループ・FRUITS ZIPPERのミントグリーン担当として活躍する櫻井優衣。キュートなルックスとキャラクターで男女問わず人気を集めており、令和の“アイドル”を象徴するアイコンとして支持されている。10周年記念プロジェクト「櫻井優衣 10th Anniversary -IDOL OF IDOLS- 」では、東名阪ソロツアー、1st写真集発売など櫻井の周年を大いに盛り上げた。

今回のライブは、このプロジェクトの集大成として開催されたソロコンサート。会場には櫻井を祝福するために多くのファンが駆けつけていた。照明が落ち、緑色のペンライトが会場いっぱいに光り輝くとバンドセットの軽快なサウンドとともに花束をイメージしたドレス姿の櫻井が登場。FRUITS ZIPPERの最新シングル『NEW KAWAII / フルーツバスケット』に収録されているソロ楽曲『Spotlight』をまずは披露した。この楽曲はアイドル活動10周年を迎えて成長したいという気持ちを込められ、あえて櫻井が苦手な曲調で制作されている。そんな『Spotlight』を100点満点のパフォーマンスをし、ファンの目の前で自身の成長を証明した。クールな楽曲を見事に歌い切ったと思いきや、続け様にポップチューンが特徴的な『ずるいカワユイ』でファンの心を掴む。変幻自在のゆいワールド全開でライブが幕を開けた。会場に集まったファンに感謝を述べると、松田聖子の名曲『赤いスイートピー』をカバー。しっとりとした歌声で魅せた後は、Buono!の『初恋サイダー』をカバーし、会場のボルテージを一気に上げる。羽のついた天使のような衣装にチェンジすると、『都会っ子 純情』(℃-ute)、『More Kiss』(Fairies)を連続でパフォーマンス。カバーパートを堂々とした姿で駆け抜けた。さらに、今回のライブのために用意された新曲『You, You, You』をサプライズで初披露。可愛さとセクシーさが融合した“大人な櫻井優衣”を体現したダンスナンバーで、これまでにない新しい姿を見せつけた。そんなクールな雰囲気のなか、『天使は何処へ』(≠ME)、『アイドル』(YOASOBI)のカバーも披露。圧巻のステージで、会場中から大きな歓声が鳴り響いた。ライブ後半戦は天から銀テープが降り注ぐなか『カーストサマーセッション』でスタート。ようやく秋が始まったにも関わらず、会場は夏のような熱気に包まれる。ボルテージが最高潮のまま、FRUITS ZIPPERの代表曲『わたしの一番かわいいところ』をソロで歌唱。本日最大の“KAWAII”をZepp Divercity (TOKYO)で観測した。本編ラストは先ほどと同じくFRUITS ZIPPERの楽曲から『BABY I LOVED』をソロでパフォーマンス。透き通るような歌声で会場にいるファン全員を魅了した。本人がステージを去ると、すぐさまアンコールが起きる。ファンからの大きな声に誘われて櫻井がステージに戻ると、本日初披露したばかりの新曲『You, You, You』を再度パフォーマンス。続くMCでは、これまでの10年分を振り返った手紙を読み上げる。アイドルを始めたときのワクワクした気持ち、心が折れて一度はステージから離れてしまったこと、FRUITS ZIPPERとの出会い。そして、「いつも守ってくれるみんなの存在だけが支えになっていて、みんなの前でアイドルしてる時だけじゃなくてプライベートの櫻井優衣もみんなに支えられています」「みんなのことが1人1人のことが大好きで大切に思い続けています」とファンへの感謝の気持ちを伝えた。さらに「次の周年に向けて(プロデューサーの木村)ミサさんからいただいた“アイドルオブアイドル”という素敵なお言葉と共にみんなの永遠のアイドル的存在でいれるように頑張りたいと思っています」と更なる成長を期待させる言葉で手紙を締め括った。アンコールラストは本編でも歌唱した『わたしの一番かわいいところ』を動画撮影OKでパフォーマンス。櫻井優衣の成長、そして可愛さがファンが撮影した動画を通じて全世界に広がっていくだろう。なお、櫻井のデビュー日である10月20日にDigital New Single『ずるいカワユイ』の配信が決定。『ずるいカワユイ』のほかに、本日初披露したソロ楽曲『You, You, You』、そしてファン待望の『カーストサマーセッション』が収録される。