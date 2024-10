THE COLLECTORSが、11月6日にオリジナルアルバム『ハートのキングは口髭がない』をリリースすることを発表した。同作は、2022年に発売した『ジューシーマーマレード』以来2年ぶり、通算26枚目のアルバムとなる。アルバムはコロムビアミュージックショップ限定盤(CD+DVD)と通常盤(CD)の2形態で発売となり、コロムビアミュージックショップ限定盤の付属DVDには、今年4月に開催されたツアー「ロックンロール イースター 2024」より、日比谷野外大音楽堂での映像が完全版として収録される。なお、発売日の11月6日までに限定盤を注文すると送料も無料となる。

また、加藤ひさし初となる自伝本『イギリスカブレ』がアルバムと同時となる11月6日に発売される。加藤ひさしがイギリスを巡り、自身のルーツを語ると共にイギリス各所の思い出の地で撮影ロケを観光、どんなトラベルブックにも紹介されてないレアなスポットから、コレクターズファンならハズせない一度は訪れたい場所まで。イギリスにかぶれてしまった男の人生がこの一冊に詰まっているとのこと。あわせて、自伝本の発売を記念した写真展「グレートdeブリテン」〜The Attractions of Now Im 64〜が加藤ひさしの地元・熊谷の八木橋百貨店にて開催されることも発表された。写真展は11月6日(水)〜11日(月)まで開催となり、自伝本の英国ロケ写真のうち掲載されなかったオフショットを中心に多数の写真パネル、愛用の楽器、ステージ衣装、スクーターなどを展示予定。さらに実際のユニオンジャック衣装を着て写真が撮れる 「なりきりひさし」のコーナーも開設。写真展では、自伝本や最新アルバムのコロムビアミュージックショップ限定盤も特別に販売される予定。展示会期間中のイベントも予定されているが、決まり次第随時八木橋公式Xにて発表される。<リリース情報>THE COLLECTORS『ハートのキングは口髭がない』2024年11月6日発売・コロムビアミュージックショップ限定盤:CEG-88〜89 \5500(税込)・通常盤:COCP-42384 \3500(税込)=収録内容=【CD】1. スティーヴン・キングは殺人鬼じゃない2. タイムトリッパー3. シルバーヘッドフォン4. ガベル5. This is a True Story6. キミに歌う愛のうた7. ヴァニティフィクション8. ワンコインT9. Hold Me Baby10. スローリー11. ランドホー!【DVD】(コロムビアミュージックショップ限定盤のみ)THE COLLECTORS TOUR 「ロックンロール イースター 2024」 4.14 日比谷野外大音楽堂加藤ひさし書籍本「イギリスカブレ」著者:加藤ひさし発売日:2024年11月6日定価:4000円(税込)サイズ:B5変形予定ページ数:288ページ発売:音楽と人タワーレコード・ワンダーガール限定発売 https://tower.jp/item/6589893<ライブ情報>THE COLLECTORS TOUR 2024『ハートのキングは口髭がない』11月16日(土)[岡山県] 岡山 YEBISU YA PRO11月17日(日)[福岡県] 小倉 FUSE11月23日(土)[栃木県] HEAVEN'S ROCK 宇都宮 VJ-212月1日(日)[東京都] 恵比寿The Garden Hall12月7日(土)[大阪府] 梅田 CLUB QUATTRO12月8日(日)[愛知県] 名古屋 CLUB QUATTRO12月15日(日)[宮城県] 仙台 MACANA12月21日(土) [沖縄県] 那覇 outputTHE COLLECTORS WEB:https://thecollectors.jp/NIPPON COLUMBIA WEB:https://columbia.jp/collectors/