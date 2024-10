【「君は冥土様。」書店フェア】10月3日~ 開催

小学館は、「『君は冥土様。』書店フェア」を10月3日より全国の対象書店で実施する。

「『君は冥土様。』書店フェア」は、「週刊少年サンデー」のマンガアプリ/WEBサイト「サンデーうぇぶり」で連載中の「君は冥土様。」(著・しょたん氏)の最新刊第9巻発売(10月3日)と、TVアニメの放送開始(10月5日より)を記念して開催される企画。

「君は冥土様。」対象コミックスを1冊購入すると、「キャラクターカード」(全9種)のいずれか1枚がもらえる。また、カードの裏面にある二次元コードをスマートフォン等で読み込むと、横谷人好役・熊谷俊輝さんと雪(シュエ)役・上田麗奈さんによる、カードのイラストにちなんだシーンのオリジナルドラマボイスを聴くことができる。ボイスが聴ける期間は10月3日から2025年3月31日まで。

【「キャラクターカード」(全9種)】

※ノベルティの配布方法については、コミックス購入前に書店店頭でご確認ください。また、一部地域ではコミックスの発売日及びフェアのスタート時期は異なります。

※ノベルティは数に限りがございます。なくなり次第終了となります。

※ボイスドラマを聴くための通信費はお客様のご負担となります。

「君は冥土様。」コミックス情報

作者:しょたん氏

第1~9巻発売中

定価:各770~792円

発行:小学館

