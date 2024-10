JO1「WHERE DO WE GO」が初日売上ハーフミリオン突破！「JAMの皆さん本当にありがとうございます」（河野純喜）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「WHERE DO WE GO」で9作連続となるデイリーシングルチャート1位を獲得!

JO1が、9thシングル「WHERE DO WE GO」のリリースを記念し、トーク生配信をJO1公式YouTubeチャンネルにて実施した。

さらに、デビューシングルから9作連続となるデイリーシングルチャート1位を獲得したことを発表。今作は、2024年9月30日~10月1日集計のBillboard JAPANにて自身最高となる63万枚を売り上げ、ハーフミリオンを突破した。

生配信では、今作のテーマが“僕たちの青春が進む道は、そこがどこであってもレッドカーペットになるんだ”ということで、生配信会場に敷かれたレッドカーペッドをひとりずつ歩きながら、ポージングを決めて個性豊かに登場。そして、収録曲の歌詞にまつわるしりとりのゲームを楽しんだ。

デイリーシングルチャートの発表では、収録曲である「ICY」にちなんで順位が書かれた紙が入った氷の塊が登場。紙を取り出すために、手で溶かしてみたり、筋肉自慢のメンバーが拳で試みるものの固い氷はびくともせず。全員で剣のおもちゃやハンマーを駆使してやっとの思いで氷を砕くと、デビューシングルから9作連続となるデイリーシングルチャート1位の獲得が発表された。

無事にリリースを迎え、メンバーを代表して河野純喜は「まず9枚目が出せたこともうれしいですし、最高の結果でJAM(ファンネーム)の皆さんが返してくれて本当にありがとうございます。タイトル曲以外にも良い曲があるので、9枚目のシングルまだまだ一緒に楽しんでいただけたらと思います」とコメントし、JAMへ感謝を伝えた。

全編ハワイで撮影されたタイトル曲「WHERE DO WE GO」MVは、再生回数1,600万回超えを記録中。今週末には、今作に込められたメッセージにちなんだ体験イベント『#JO1s_RedCarpet』を東阪で開催。イベントスペースに出現する大きなレッドカーペットで、プロカメラマンによる撮影など、誰でも歩くだけで“主役”になれる特別な空間を楽しめる。

リリース情報

2024.10.02 ON SALE

SINGLE「WHERE DO WE GO」

イベント情報

『#JO1s_RedCarpet』

10/05(土)大阪・なんばCITY

10/06(日)大阪・なんばCITY、東京・某所

