・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．１０ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２６６９．７ドル（－２０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１６２．８セント（＋１８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝６１５．２５セント（＋１６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４３２．５０セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０５６．００セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　２８７．１３（＋０．７６）

出所：MINKABU PRESS