２日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．１０ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６９．７ドル（－２０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１６２．８セント（＋１８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１５．２５セント（＋１６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３２．５０セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５６．００セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．１３（＋０．７６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．１０ドル（＋０．２７ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２６６９．７ドル（－２０．６ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１６２．８セント（＋１８．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６１５．２５セント（＋１６．２５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４３２．５０セント（＋３．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０５６．００セント（－１．２５セント）
・ＣＲＢ指数
２８７．１３（＋０．７６）
出所：MINKABU PRESS