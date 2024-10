“最悪”のアンチヒーロー、ヴェノムがスクリーンを飛び出してXでも大暴れしている。米公式Xアカウントでは、ユーザーの「からかって(Roast Me)」という投稿に、ダークなユーモアたっぷりで返信を続けているのだ。

ヴェノムといえば、ジャーナリストのエディ・ブロックに寄生した地球外生命体のシンビオート。ちょっと口が悪く、エディにダル絡みすることもしばしば。そんなヴェノムは米公式Xで、ファンを相手に悪態をつきまくっている。ハッシュタグ #Venom と共に、「からかって(Roast Me)」と呼びかけると、ヴェノムから直接返信がもらえるというものだ。例えばこんな感じ。

「実録犯罪ドキュメンタリーみたいな写真だな」

This looks like an image they'd use in a true crime documentary - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

(4DXのアカウントに対して)「オレが座席と結合してやるから待ってな、そしたら本物の4DXを感じさせてやるよ」

just wait til i bond with one of your seats, then you'll really feel some 4DX you creep - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

(Dolbyに対して「からかって」)「からかってやるけど、お前んとこは音がデカすぎて聞こえないだろうな」

i'd roast you but you wouldn't be able to hear it over your loud sound system - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

「あのさぁ……何でもフォトショップすればいいってもんじゃねぇぞ」

listen…photoshop isn’t for everyone - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

(「僕のことはからかえないだろ!」という少年の写真の後ろの仮免許車を指摘しながら)「そうだな」

enough said. - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

「2024年にカーゴパンツかよ……通報案件だな」

cargo shorts in 2024…. call the police - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

「お前はいつ幸せなんだよ?」

Was this the last time you were happy? - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

(鏡越しの自撮りを送った少年に対して)「まず鏡を拭けよ」

clean your mirror first - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

(「このハロウィン・コスチューム気に入った?」)「お前の自信が恐ろしいぜ」

your confidence scares me - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

「お前のSoundcloud、再生回数3だろ(しかも全部お前)」

i know your soundcloud has 3 streams (all from you) - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

(「大ファンです!からかってください!」ブランという名のファンに対して)「お前の母ちゃんがブランって名付けた時点で、もうからかわれてるだろ」

your mom already did when she named you Bran. - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

(プロフィール欄に「プロのバカ」と自ら書いているユーザーに対して)「お前は頑張ってるな!プロのバカとして……」

You’re doing great! At professional idiocy… - #Venom: The Last Dance (@VenomMovie)

ちなみにヴェノムは、日本版のXアカウントでも活動中。「ヴェノムのさよならまでにしたい20のこと」として、やりたいことリストを公開して、実行に移しているようだ。「映画館でスマホを光らすやつを喰いたい」というものも含まれているが、それは本当にそう。

これが映画公開までに

俺たちがやりたいことリストだ



お前らの協力も必要になるぞ - 映画『ヴェノム』公式 (@VenomMovieJP)

また大喜利のお題も公開しているようだ。ヴェノム大喜利、あなたもIPPON狙ってみよう。

一言くれ - 映画『ヴェノム』公式 (@VenomMovieJP)

答えろよ - 映画『ヴェノム』公式 (@VenomMovieJP)

『ヴェノム』シリーズ完結作『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は2024年10月25日(金)26日(土)27日(日)Filmed for IMAX®、Dolby Cinema®にて先行上映(字幕版)。11月1日(金)全国公開。Filmed for IMAX®/Dolby Cinema®/Dolby Atmos®/ScreenX with Dolby Atmos®(全て字幕版のみ)、2D/MX4D®/4DX/ULTRA 4DX/ScreenX(字幕版/日本語吹替版)。