【Lucrea(ルクリア) ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ】2025年5月 発売予定受注受付開始:10月4日13時価格:35,200円

メガハウスは、フィギュア「Lucrea(ルクリア) ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ」の予約受付を10月4日13時より開始する。発売は2025年5月を予定し、価格は35,200円。

スマートフォン向けシミュレーションRPG「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、秘密組織「Cleaning&Clearing」のエージェント「一之瀬アスナ」が1/7スケールでフィギュア化。彼女らしい小悪魔的な可愛い表情とセクシーな魅力が余すことなく再現されている。

床まで届きそうな髪の毛は空間的な広がりを表現し、メイド服は質感やグラデーションなど細部までこだわった高級感を感じさせるものとなっている。また、チャームポイントである胸元のホクロや、固有武器である「サプライズパーティー」も再現されている。

「Lucrea(ルクリア) ブルーアーカイブ -Blue Archive- アスナ」商品詳細

2025年5月 発売予定

受注受付開始:10月4日13時

価格:35,200円

サイズ:全高役250mm

素材:PVC

商品構成:彩色済み完成品フィギュア、専用台座

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.