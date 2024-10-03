　3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比940円高の3万8690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40872.32円　　ボリンジャーバンド3σ
39754.34円　　ボリンジャーバンド2σ
38690.00円　　3日夜間取引終値
38636.37円　　ボリンジャーバンド1σ
38602.00円　　5日移動平均
38350.00円　　一目均衡表・転換線
38225.33円　　75日移動平均
37808.76円　　2日日経平均株価現物終値
37803.65円　　200日移動平均
37518.40円　　25日移動平均
37510.00円　　一目均衡表・基準線
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36400.43円　　ボリンジャーバンド-1σ
36225.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35282.46円　　ボリンジャーバンド2σ
34164.48円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース