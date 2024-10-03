日経225先物テクニカルポイント（3日夜間取引終了時点）
3日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比940円高の3万8690円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40872.32円 ボリンジャーバンド3σ
39754.34円 ボリンジャーバンド2σ
38690.00円 3日夜間取引終値
38636.37円 ボリンジャーバンド1σ
38602.00円 5日移動平均
38350.00円 一目均衡表・転換線
38225.33円 75日移動平均
37808.76円 2日日経平均株価現物終値
37803.65円 200日移動平均
37518.40円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36400.43円 ボリンジャーバンド-1σ
36225.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35282.46円 ボリンジャーバンド2σ
34164.48円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40872.32円 ボリンジャーバンド3σ
39754.34円 ボリンジャーバンド2σ
38690.00円 3日夜間取引終値
38636.37円 ボリンジャーバンド1σ
38602.00円 5日移動平均
38350.00円 一目均衡表・転換線
38225.33円 75日移動平均
37808.76円 2日日経平均株価現物終値
37803.65円 200日移動平均
37518.40円 25日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36400.43円 ボリンジャーバンド-1σ
36225.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35282.46円 ボリンジャーバンド2σ
34164.48円 ボリンジャーバンド3σ
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