英語を話せるようになりたいけれど、効果的な学習法が見つからない。そんな多くの英語学習者から絶賛の声を集める本が『話す力が身につく5分間英単語』だ。カジュアルな会話からフォーマルな表現まで、数千に及ぶ例文を音声とともに掲載。実践的なスピーキング力やリスニング力を向上させることができる。著者は、英字新聞編集長を10年以上務める高橋敏之氏。一般的な英単語集には記載されていない「ニュアンス」や「実際の使われ方」まで丁寧に解説した。本稿では本書から特別に一部を抜粋して紹介する。

highly

壁)(後ろの形容詞を修飾して)非常に

◆壁)(後ろの過去分詞を修飾して)高度に、高い水準で、非常に

(副)(評価を表す動詞と共に用いて)好意的に、高く

highly:「高く」→「高度、高水準」のイメージ

highlyはhighに-lyが付いた語だが、Fleas can jump really high.(ノミはとても高くジャンプすることができる)のように、物理的に「高く」という意味ではhighを用いる。

highlyは「非常に」「高度に、高水準で」のように「比喩的な高さ」に対して用いられると考えておこう。

基本的にはveryと同じく、

highly successful(非常に成功している)

highly respected(非常に尊敬されている)

のように直後の形容詞を強める。

ただし、highlyは完全にveryとイコールではなく、特に相性の良い形容詞と結びつく傾向がある。

また、△乃鵑欧燭茲Δ貌団蠅硫甬酳詞と結びつくと「高度に、高い水準で」という意味を表す。

この意味では、

highly paid(高収入の)

highly educated(高学歴の)

highly priced(値段の高い)

highly skilled(高度な技術を持つ)

のように限られたパターンで使われる。

ちなみにhighly motivated(高い意欲を持つ、非常にやる気のある)などは,琉嫐でも△琉嫐でも解釈できるため、あまり両者の区別に神経質になる必要はない。あくまで後ろに続く語を強調すると考えておこう。

最後に「好意的に、高く」の意味については

think highly of 〜(〜を高く評価する)

speak highly of 〜(〜を称賛する)

のように、主に決まり文句の中で使われる。

I found out his father is a highly successful lawyer.

彼の父親は非常に成功した弁護士だということが分かった

This is a highly sensitive issue.

これは非常にデリケートな問題だ

The elephant is a highly intelligent animal.

ゾウは非常に知能の高い動物だ

That seems highly likely to me.

それは私には非常に可能性が高いように思える

I think it's highly unlikely that Sam will get promoted this year.

サムが今年昇進する可能性は、非常に低いだろう

The method is widely recognized as a highly effective approach for teaching languages.

そのメソッドは、言語指導の非常に有効なアプローチ法だと広く認識されている

Her parents were always highly critical of the school.

彼女の両親は常に学校に対して非常に批判的だった

It is highly recommended to make reservations well in advance.

十分余裕を持って予約を取ることが強く推奨される

Prosecutors took the highly unusual step of rearresting him.

検察は、彼を再逮捕するという極めて異例な手段を取った

◆ ここに挙げた以外にも、highlyはadvanced(進歩した)、developed(発達した)、dangerous(危険な)、competitive(競争が激しい)、desirable(望ましい)、significant(重大な)、contagious(感染力の強い)、addictive(中毒性のある)などの形容詞と結びつくことが多い。

◆壁)(後ろの過去分詞を修飾して)高度に、高い水準で、非常に

Jess is a highly educated woman.

ジェスは高学歴の女性だ

I’m not looking for a highly paid job. I am looking for a rewarding job.

高収入の仕事ではなく、やりがいのある仕事を探しているんだ

The company boasts highly skilled staff.

その会社は高度な技術を持つスタッフをそろえている

(副)(評価を表す動詞と共に用いて)好意的に、高く

We've always thought very highly of him.

われわれは彼のことを常に高く評価してきた

Mr. Campbell speaks highly of you.

キャンベルさんがあなたのことを称賛していますよ

(本稿は『5分間英単語』から抜粋・編集したものです。)