¡Ö¤º¤«¤º¤«Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È¡Ä¡×¾¡¤Ã¤¿È¬½Å³ßÅì¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤¬¡ÖÉðµïÍ³¼ùVSÈæ²ÅÂç¸ã¡×ºÆÀï¤òµñÈÝ¤¹¤ë¥ï¥±
¡Ö¤â¤·¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¤é¡¢ÃÇÁ³¡¢Éðµï¤¬ÍÍø¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¿¤Ó¤·¤í¤ÏÉðµï¤ÎÊý¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤ó¡£¤½¤¦»×¤ï¤Ê¤¤¡©¡×
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¸µWBAÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤ÎÆâ»³¹â»Ö»á¤¬¡¢WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤òÌ³¤á¤ëÈ¬½Å³ßÅì»á¤Ë¼«ÏÀ¤ò¸ò¤¨¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÒÆâ»³¹â»Ö¤ÎKO¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ó¤Ç¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡²¦¼Ô¤ÎÉðµï¤¬¡¢Ä©Àï¼Ô¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¤Ë£³-£°¤ÎÈ½Äê¤Ç¾¡Íø¤·¡¢½éËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿WBOÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ï£¹·î£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡££³¿Í¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Î·ë²Ì¤Ï114-113¡ß£²¡¢115-112¡ß£±¤È¶Ïº¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¤æ¤¨¤Ë¡¢¡ÖÈæ²Å¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ÏÂ¿¤¤¡£¸½¤ËÆâ»³»á¤â¡¢
¡Ö¤¢¤Î»î¹ç¡¢²¶¤ÏÂç¸ã¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
¡¡¤È¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Éðµï¤Ï¥×¥í¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Å¾¸þ¸å¡¢10ÀïÌµÇÔ¤Î28ºÐ¡£Èæ²Å¤Ï29ºÐ¤ÈÇ¯Îð¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤·¤«°ã¤ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀïÀÓ¤Ï25Àï21¾¡£³ÇÔ£±Ê¬¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¡£¤½¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é½Ð¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤ÎÆâ»³»á¤ÎÊ¬ÀÏ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢È¬½Å³ß»á¤ÎÊÖÅú¤Ï¡ÖÈÝ¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÍ¡¢µÕ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¿¤Ö¤óÂç¸ã¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤ÈÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£ËÜÅö¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¤â¤Ã¤ÈÉðµï¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡ÊÉðµï¤Î²û¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦¥Ñ¥ï¡¼¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤«¤º¤«Æ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤¤ì¤Ð¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤Ï¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÈ¬½Å³ß»á¤ÈÆâ»³»á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤ÏÂ³¤¯¡£
¡ÖËÜÅö¤Ï¤â¤Ã¤È¥¸¥ã¥Ö¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¼è¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡Ö¤Ç¤â¥¸¥ã¥Ö¤ÏµÕ¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤³¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤Î¸í»»¤Ç¡Ä¡×
¡¡¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤ì¤Ð¸À¤ï¤ì¤ë¤Û¤É¤à¤·¤í¡¢ÉðµïVSÈæ²Å¤Î¥ê¥Þ¥Ã¥Á¤¬¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¥È¡¼¥¯¤Î±þ½·¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ê½ê¤Ò¤Ç¡¿¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë