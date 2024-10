今年5月に家族の立ち会いの下、極秘結婚したミリー・ボビー・ブラウンとジェイク・ボンジョビ。その後イタリアのトスカーナのヴィラ・セティナーレで盛大な結婚式とレセプションを開催したが、2人がその様子をインスタグラムで初披露した。

ミリーとジェイクは現地時間10月2日(水)に揃ってインスタグラムを更新。ミリーは「永遠に、そしていつもあなたの妻(forever and always, your wife)」、ジェイクは「永遠に、そしていつもあなたの夫」と同じようにコメントしている。ミリーはSNSで婚約を報告したときテイラー・スウィフトの楽曲「Lover」の歌詞を引用していたけれど、今回もテイラーは楽曲タイトル「forever and always」にちなんでいる。

ミリーは式とレセプションで4着のドレスを着用したと見られている。結婚式ではボディスにレースのストラップの「ガリア・ラハヴ」のドレス。その後フレスコ画の前で撮影したポートレートではキャップスリーブにリボンをあしらったドレスをチョイス。レセプションでは「オスカー・デ・ラ・レンタ」のホルターネックのドレスとサテンのオフショルダーのドレスを着ていた。

式を司宰したのは俳優のマシュー・モディーン。ミリーとはドラマ「ストレンジャー・シングス」で共演している。マシューは今年3月、テレビ番組「アクセスデイリー」で「僕は司宰のライセンスを持っているだけど、ミリーは僕がやったら素敵だって言ってくれたんだ。それを聞いてジェイクも僕がやるのがいいっていってくれた」と語っていた。

ミリーは以前、結婚については自分たちだけのことにしておきたいとコメント、あまりひけらかしたくないと話していた。とはいえこれまでオーストラリアでスキューバダイビング中にプロポーズされたこと、海中で指輪を落としてしまいジェイクが海底まで拾いに行ってくれたことなどエピソードを多々披露している。結婚式についてもきっと語ってくれるはず。楽しみに待ちたい。