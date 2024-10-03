¡Öºå¿À¤Èµð¿Í¤Î°ã¤¤¡×¥Æ¡¼¥Þ¤Ë°ÛÎã¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ä²¬ËÜÏÂ¿¿¤ÎËÜÎÝÆÍÆþ¤Ë·ë¼Â
£ÇÉü¸¢¡¡¿µ»þÂå¡ã£´¡ä
¡¡Í¥¾¡¤òÌÜÁ°¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ò¤¦¤Ê¤é¤»¤¿¥×¥ì¡¼¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡£¹·î£²£¶Æü¡¢£Ä£å£Î£ÁÀï¤ÎÆó²óÆó»à°ì¡¢»°ÎÝ¡££³£¹ºÐ¤Î°ìÎÝÁö¼Ô¡¦Ä¹Ìî¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ë¤È¡¢»°ÎÝÁö¼Ô¤Î²¬ËÜÏÂ¤ÏÊá¼ê¤«¤éÆóÎÝ¤Ø¤ÎÁ÷µå¤¬Éâ¤¤¤¿¤Î¤ò½Ö´ÖÅª¤Ë»¡ÃÎ¤·¤ÆËÜÎÝ¤ØÆÍÆþ¡£Æ¬¤«¤é¤¹¤Ù¤ê¹þ¤ó¤À¡£¸«»ö¤Ê½ÅÅð¤Ï¥Î¡¼¥µ¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö°ìÈÖ¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿¡×¤È°¤Éô´ÆÆÄ¡£º£µ¨¡¢ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿»ÑÀª¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥àºî¤ê¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ë£²·î¡¢Áª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¾®ºý»Ò¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤Î¹Í¤¨¤¬ÌÀÊ¸²½¤µ¤ì¡¢¡Ö´ÆÆÄÊý¿Ë¡×¤ÎËÁÆ¬¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿®Ç°¤¬µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡ã¾¡Íø¤Î¤¿¤á¤Ë¼«¸Êµ¾À·¤¬¤Ç¤¤ëÁª¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¡ä
¡¡£²Ç¯Ï¢Â³¤Î£´°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Àºòµ¨¡¢°ì·³¥³¡¼¥Á¤È¤·¤ÆÉÔ²Ä²ò¤Ê¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÂÇÎ¨¤Ï¥ê¡¼¥°£±°Ì¡£ËÜÎÝÂÇ¤â£±£²µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î£±£¶£´ËÜ¤ÈÎÌ»º¤·¤¿¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï¥ê¡¼¥°£³°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö¼è¤ì¤ëÅÀ¤ò¼è¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤½¤Î¶µ·±¤¬½ÐÈ¯ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÈ¯Íê¤ß¤Î¥Á¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÅ¥½¤¯£±ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë¡×¤È¶¯¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£»Ø´ø´±¤ÎÊý¿Ë¤òµåÃÄ¤â¸å²¡¤·¡£Áª¼ê¤ÎººÄê¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¿ÊÎÝ¤Ø¤Î°Õ¼±¤ä¼«¸Êµ¾À·¤òÈ¼¤¦¥×¥ì¡¼¤ÎÉ¾²Á¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¹â¤á¤¿¡£¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï»Í»àµå¤ä¿ÊÎÝÂÇ¡¢¹¥ÁöÎÝ¤Î¤Û¤«¡¢ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¸å¤ÎÇ´¤ê¤Ê¤É¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¡Öºå¿À¤Èµð¿Í¤Î°ã¤¤¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿°ÛÎã¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ò³«ºÅ¡£¤½¤Î¾ì¤Ç¥¹¥³¥¢¥é¡¼¤¬°ìÌÜÎÆÁ³¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¼¨¤·¤¿¡£Ã±ÂÇ¤ÇÁö¼Ô¤¬°ìÎÝ¤«¤é»°ÎÝ¤Ø¿Ê¤ó¤À¤ê¡¢ÆóÎÝ¤«¤éËÜÎÝ¤ØÀ¸´Ô¤·¤¿¤ê¤¹¤ë³ÎÎ¨¤¬¶ËÃ¼¤ËÄã¤¯¡¢ÁöÎÝ¤¬ÆÀÅÀ¤ËÍí¤ó¤À¤³¤È¤ò¼¨¤¹¿ôÃÍ¤¬£±£²µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡££±°Ì¤Ïºå¿À¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Îº¹¤ò½Ì¤á¤ë¤¿¤á¡¢¥Á¡¼¥àÂÇ·â¤äÁöÎÝ¤ËÆÃ²½¤·¤¿Îý½¬¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¡ÖË½ÁöÂ²¤òºî¤ë¡×¤È¤ÎÉ½¸½¤ÇÀÑ¶ËÅª¤ÊÁöÎÝ¤ò¾©Îå¤·¡¢¼ÂÀï¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Èµ¾ÂÇ¤ä¿ÊÎÝÂÇ¤Î¥µ¥¤¥ó¤òÅ°Äì¤·¤¿¡£³«Ëë¸å¤â¡¢ÂÇÀÊ¤Ç¤Î¹©É×¤äÉ¬»à¤µ¤¬¸«¤¨¤Ê¤±¤ì¤ÐÍÆ¼Ï¤Ê¤¯Æó·³¤ÎÁª¼ê¤ÈÆþ¤ìÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¤Ö¤ì¤Ê¤¤Êý¿Ë¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¿»Æ©¤·¡¢¾¡Éé¤Î£¹·î¤Ë¼¡¡¹¤È·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤¯¡££±£²Æü¤Î¹ÅçÀï¡£»°²óÌµ»àÆóÎÝ¡¢ÌçÏÆ¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¡¼µ¤Ì£¤Î¥Ð¥ó¥È¤òÅ¾¤¬¤·¤¿¡£¤³¤ì¤¬¾²ÅÄ¤Î°ìÎÝ°Á÷µå¤òÍ¶¤¤¡¢ÀõÌî¤¬ÆóÎÝ¤«¤éÀ¸´Ô¡£¤³¤ÎÀè¼èÅÀ¤Ç¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î£³Ï¢¾¡¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏËÜÎÝÂÇ¤Ë¤è¤ëÆÀÅÀÎ¨¤¬Äã¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢Â«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹¶¤á¤ë¥×¥ì¡¼¤¬Áý¤¨¤¿¡£¡Öº£¤Ï¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÆÃ¤ËÁöÎÝÌÌ¤Çºå¿À¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£ºòµ¨£±£²»î¹ç¤âÉé¤±±Û¤·¤¿ºå¿ÀÀï¤Çº£µ¨¤Ï¸ÞÊ¬¤Ë»ý¤ÁÄ¾¤·¡¢£±¾¡£·ÇÔ¤À¤Ã¤¿£±ÅÀº¹»î¹ç¤Ç¤Ï£·¾¡£²ÇÔ¤ÈµÕÅ¾¤·¤¿¡£Âçº®Àï¤òÈ´¤±½Ð¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¡¢£±ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤ë¹¶·â¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£