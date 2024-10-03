¡Úºå¿À¡¦²¬ÅÄ´ÆÆÄ¸ìÏ¿¡ÛºÇ½ªÀï¤Ë½¸Ãæ¡Ö¤Þ¤À10Æü¤â¤¢¤ë¤Î¤ËCS¡¢CS¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¿¤ó¤è¡×
¡¡ºå¿À¤Î²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬2Æü¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç¤ÎÎý½¬¸å¤Ë¼èºàÂÐ±þ¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡¡¡½¡½½ç°Ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤¢¤È¡¢Ìî¼ê¤ÏÉáÃÊÄÌ¤ê¤Î¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¡£ºÇ½ªÀï¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¡ÖºÇ¸å¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¤ÏÉáÄÌ¤Ç¤¤¤¯¤è¡£Á´Éô¡Ê¥Õ¥ë¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë»È¤ï¤Ø¤ó¤±¤É¡£ÅÓÃæ¤Ç±«¤¬¹ß¤Ã¤¿¤ê¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¢¤«¤ó¤«¤é¤Ê¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¡¢¤Ä¤Þ¤é¤ó¥±¥¬¤ò¤·¤Æ¤â¤·¤ã¤¢¤Ê¤¤¤«¤é¤Î¤¦¡×
¡¡¡½¡½¾Ã²½»î¹çÅª¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç²¬ÅÄ´ÆÆÄ¤¬°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¾Ã²½»î¹ç¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¤À¤Ã¤Æ¸þ¤³¤¦¤Ï¥±¥¤¤¬Åê¤²¤Æ¤¯¤ë¤ó¤ä¤í¡©¡ÊCS¤ÎÁê¼ê¤¬DeNA¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡Ë3ÀïÌÜ¤ËÍè¤ë¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ë¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤¿ÂÐÀï¤»¤Ê¤¢¤«¤óÁê¼ê¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¤Î¤Ë¡¢¾Ã²½»î¹ç¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ø¤ó¤è¡×
¡¡¡½¡½Á°¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÌîµå¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¤³¤È¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¤Û¤È¤ó¤ÉÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤±¤Ø¤ó¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ì¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¾¡¤ÁÉé¤±¤Ï´Ø·¸¤Ê¤¤¤ó¤ä¤«¤é¡£ÂçÃÝ¤Ï5¡Ê¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ë¤ÏÅê¤²¤µ¤»¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×
¡¡¡½¡½Ãæ·Ñ¤®¤âCS¤Ç»È¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÅê¼ê¤ò»È¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó´Ø·¸¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢1Ç¯´ÖÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤ä¤«¤é¡£Ãæ·Ñ¤®¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ê¤ó¤«±£¤»¤Ø¤ó¤ä¤ó¡£¤½¤ó¤Ê¤ó¡¢»È¤¦Áª¼ê¤Ê¤ó¤«´Ø·¸¤Ê¤¤¤ä¤ó¡×
¡¡¡½¡½CS¤Ë¸þ¤±¤Æ¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤À¤±¡£
¡¡¡ÖCS¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤â·è¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Á¤å¤¦¤Î¡£º£Æü¡Ê2Æü¡Ë¤Ç·è¤Þ¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×
¡¡¡½¡½CS¤ÎÀèÈ¯¤âÁê¼ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤ä¡×
¡¡¡½¡½1Æü¤Ç¤âÁá¤¯Áê¼ê¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¡£ÊÌ¤Ë¤¨¤¨¤è¡£·è¤Þ¤é¤ó¤«¤Ã¤Æ¤â¡£¤É¤Ã¤Á¤«¡ÊDeNA¤«¹Åç¡Ë¤Ê¤ó¤ä¤«¤é¡£1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤È¤ë¤ï¤±¤ä¤«¤é¡×
¡¡¡½¡½º£Æü¤Î»î¹ç¤Î¹ÔÊý¤â¸«¼é¤ë¡©
¡¡¡Ö¸«¼é¤é¤Ø¤ó¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ó¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ä¤ó¡×
¡¡¡½¡½¤É¤Á¤é¤¬ÁÈ¤ß¤·¤ä¤¹¤¤¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤¤¤è¡£¤É¤Ã¤Á¤ä¤«¤é¾¡¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÊÝ¾Ú¤Ê¤ó¤«¤Ê¤¤¤ä¤ó¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤È¤ó¤Ê¡£½ªÈ×¤ËÍè¤Æ¤Ê¡£ÌÀÆü¤Ï¥±¥¤Åê¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤ó¤«¡×
¡¡¡½¡½¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤Ï¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡¡¡Öµå°Ò¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ê¡¢¹â¤á¤Ë¤Ê¡£¤Ç¤â¡¢¡Ê¤É¤Î¥Á¡¼¥à¤â¡Ë¥Ü¡¼¥ëµå¤Ð¤Ã¤«¤ê¿¶¤Ã¤È¤ë¤ä¤ó¤«¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤í¡¢¹â¤á¤Î¡×
¡¡¡½¡½DeNA¤âÂÐÀï¤ò½Å¤Í¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¡Ö¤â¤¦¤É¤³¤â°ì½ï¤ä¡£º£¤µ¤é¸À¤¦¤¢¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤ó¤«¡×
¡¡¡½¡½µîÇ¯¤È°ã¤Ã¤ÆCS¤Ï¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é¡£Ä´À°¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤ë¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ó²¿¤â¡¢ÆüÄø¤È¤«¡¢¤½¤ì¤À¤±¤äÊÌ¤Ë¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ï¹Ô¤«¤ì¤Ø¤ó¤±¤É¤Ê¡£¤½¤ì¤ÏÆüÄøÅª¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌµÍý¤ä¤Ê¤È»×¤¿¤«¤é¡Ê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¥ê¡¼¥°¤ÇCS¤ÇÅö¤¿¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ëµð¿Í¡¢DeNA¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤¿¤á¡Ë¡£ÌÀÆü¡Ê3Æü¡Ë¡¢»î¹ç¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤éÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤ï¤«¤é¤ó¡¢ÂæÉ÷¤Î¤¢¤ì¤Ç¡£9·î¤ÎËö¤Ç¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬¡Ë½ª¤ï¤Ã¤È¤Ã¤¿¤é·ë¹½¶õ¤¯¤Ç¡£¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ø¹Ô¤¯¤Ë¤·¤Æ¤â¤Ê¡¢7Æü¤«¤é¤·¤«»î¹ç¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¤Î¤ª¤¦¡×
¡¡¡½¡½CS¤¬»Ï¤Þ¤ë¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤Î´Ö¤Ç¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÁª¼ê¤ËÅ°Äì¤µ¤»¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤¤¤ä¡¢¤Þ¤À10Æü´Ö¤¢¤ë¤ó¤ä¤Ç¡©¡¡¤½¤ó¤Êº£¤«¤é¤»¤¨¤Ø¤ó¤è¡£¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÎÁ´Á³ÃÎ¤é¤ó¥Á¡¼¥à¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤éÊ¬ÀÏ¤µ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤±¤É¡£¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡¢1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¤ä¤«¤é¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Î¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ä¤ó¤«¡£Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤Þ¤À¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤½¤ó¤ÊCS¤Ã¤Æ¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤âÊ¬¤«¤ì¤Ø¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éDeNA¤¬Á´ÉôÉé¤±¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤Ø¤ó¤·¡£¤½¤ó¤Ê¤Î¤ÇÅú¤¨¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ï¡×
¡¡¡½¡½ÂÇ¼Ô¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¼ÂÀï¤Î´Ö¤¬¶õ¤¤¤ÆÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¤«¡©
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤¢¡¢¤½¤ó¤Ê¤Î·ë²Ì¤ä¤í¡©¤½¤ó¤Ê¤Î¤â¸À¤¤Ìõ¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤ó¤«¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È»î¹ç¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢ÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¶õ¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤È¤«¤ò¤ä¤ë¤ï¤±¤ä¤«¤é¡£½àÈ÷¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤Ï¡£¶õ¤¤¤¿¤«¤éÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ä¤ó¤«¡×
¡¡¡½¡½1Ç¯´Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤é1Ç¯´Ö¤ÎÁí·è»»¤ä¤«¤é¤Ê¡¢·ë¶É¤Ï¡£¤½¤ó¤Ê¤ÎB¥¯¥é¥¹¤ä¤Ã¤¿¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤ä¤«¤é¡£¾¡¤Æ¤ó¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤ä¤«¤é¡¢º£¤Ï¡×
¡¡¡½¡½9·î¤Ï´ðËÜ¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ÇÀï¤Ã¤¿¡£Á°È¾¤Î¶ì¤·¤¤»þ´ü¤ËÂØ¤¨¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ã»´ü´Ö¤ÇËÜÍè¤Î¥ª¡¼¥À¡¼¤ËÌá¤·¤Æ¤¤¤¿°õ¾Ý¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¡Ö¤½¤éºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤½¤¦¤è¡£¤ª¤é¤Ø¤ó¤Î¤ä¤«¤é¡¢2·³¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢Ä´»Ò¤¬°¤¤¤â¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¡£¤½¤é¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ä¤ó¡£2ÅÀ¤·¤«¼è¤ì¤ó»þ¤¬Â³¤¤¤¿¤ê¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ó¡×
¡¡¡½¡½¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¿§¡¹¤·¤Ê¤¬¤é´ðËÜ¤Î·Á¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¡¢9·î¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤«¡£
¡¡¡Ö¤½¤é¡¢¤À¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬Ä´»Ò¾å¤²¤Æ¤¤¿¤«¤é¤ä¤í¡£ÉáÄÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢ÊÑ¤¨¤Ø¤ó¤è¡£ÂÇ½ç¤âÊÑ¤¨¤Ø¤ó¤è¡£¤Þ¤À10Æü¤â¤¢¤ë¤Î¤ËCS¡¢CS¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¿¤ó¤è¡×
¡¡¡½¡½º£¤Î»þ´ü¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¡©
¡¡¡Ö¤½¤é¡¢ÌÀÆü¥±¥¬¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ó¡£¤½¤é¤½¤¦¤ä¤ó¤«¡×
¡¡¡½¡½¤±¤¬¤·¤¿¤é¸µ¤â»Ò¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ä¤ó¤«¡£º£¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¤ä¤ó¡£ÌÀÆü¤Ï¤Þ¤¿±«¤È¤«¸À¤¦¤È¤ë¤·¡£¡ÊÍ½Êó¤Ï¡ËÆÞ¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢Ê¬¤«¤ì¤Ø¤ó¤ä¤ó¤«¡£ÌÀÆü¡¢¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥±¥¬¤·¤¿¤é¤Î¤¦¡£¤½¤ì¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤è¡×