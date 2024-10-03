[10.2 欧州CLリーグフェーズ第2節](スタッド ピエール=モロワ)

※28:00開始

<出場メンバー>

[リール]

先発

GK 30 リュカ シュヴァリエ

DF 4 アレシャンドロ

DF 5 ガブリエル グドムンドソン

DF 18 バフォデ ディアキテ

DF 22 ティアゴ サントス

MF 10 レミ カベラ

MF 20 ミッチェル・バッカー

MF 21 バンジャマン アンドレ

MF 23 エドン ジェグロヴァ

MF 32 A. Bouaddi

FW 9 ジョナサン・デイビッド

控え

GK 1 ヴィト マンノーネ

GK 16 マルク=オレル カイヤール

DF 2 アイサ・マンディ

DF 12 トーマス・ムニエ

DF 35 I. Cossier

DF 36 O. Touré

MF 39 L. Baret

FW 11 O. Sahraoui

FW 19 M. Fernandez-Pardo

FW 27 モハメド バヨ

FW 47 Y. Lachaab

監督

ジェネジオブルーノ

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 3 エデル・ミリトン

DF 22 アントニオ・リュディガー

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 6 エドゥアルド・カマビンガ

MF 8 フェデリコ・バルベルデ

MF 14 オーレリアン・チュアメニ

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 16 エンドリッキ

控え

GK 26 フラン・ゴンザレス

GK 34 Sergio Mestre

DF 18 ヘスス・バジェホ

DF 20 フラン・ガルシア

DF 31 Jacobo Ramón

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 アルダ・ギュレル

MF 17 ルーカス・バスケス

FW 9 キリアン・ムバッペ

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります