リールvsR・マドリー スタメン発表
[10.2 欧州CLリーグフェーズ第2節](スタッド ピエール=モロワ)
※28:00開始
<出場メンバー>
[リール]
先発
GK 30 リュカ シュヴァリエ
DF 4 アレシャンドロ
DF 5 ガブリエル グドムンドソン
DF 18 バフォデ ディアキテ
DF 22 ティアゴ サントス
MF 10 レミ カベラ
MF 20 ミッチェル・バッカー
MF 21 バンジャマン アンドレ
MF 23 エドン ジェグロヴァ
MF 32 A. Bouaddi
FW 9 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 ヴィト マンノーネ
GK 16 マルク=オレル カイヤール
DF 2 アイサ・マンディ
DF 12 トーマス・ムニエ
DF 35 I. Cossier
DF 36 O. Touré
MF 39 L. Baret
FW 11 O. Sahraoui
FW 19 M. Fernandez-Pardo
FW 27 モハメド バヨ
FW 47 Y. Lachaab
監督
ジェネジオブルーノ
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 エンドリッキ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
カルロ・アンチェロッティ
※28:00開始
<出場メンバー>
[リール]
先発
GK 30 リュカ シュヴァリエ
DF 4 アレシャンドロ
DF 5 ガブリエル グドムンドソン
DF 18 バフォデ ディアキテ
DF 22 ティアゴ サントス
MF 10 レミ カベラ
MF 20 ミッチェル・バッカー
MF 21 バンジャマン アンドレ
MF 23 エドン ジェグロヴァ
MF 32 A. Bouaddi
控え
GK 1 ヴィト マンノーネ
GK 16 マルク=オレル カイヤール
DF 2 アイサ・マンディ
DF 12 トーマス・ムニエ
DF 35 I. Cossier
DF 36 O. Touré
MF 39 L. Baret
FW 11 O. Sahraoui
FW 19 M. Fernandez-Pardo
FW 27 モハメド バヨ
FW 47 Y. Lachaab
監督
ジェネジオブルーノ
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 3 エデル・ミリトン
DF 22 アントニオ・リュディガー
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 6 エドゥアルド・カマビンガ
MF 8 フェデリコ・バルベルデ
MF 14 オーレリアン・チュアメニ
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 16 エンドリッキ
控え
GK 26 フラン・ゴンザレス
GK 34 Sergio Mestre
DF 18 ヘスス・バジェホ
DF 20 フラン・ガルシア
DF 31 Jacobo Ramón
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 アルダ・ギュレル
MF 17 ルーカス・バスケス
FW 9 キリアン・ムバッペ
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります