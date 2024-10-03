アストン・ビラvsバイエルン スタメン発表
[10.2 欧州CLリーグフェーズ第2節](ヴィラ・パーク)
※28:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
FW 11 オリー・ワトキンス
控え
GK 18 ジョー・ガウチ
GK 48 オリヴィエ ヅィフ
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
DF 50 シル スウィンケルス
MF 6 ロス・バークリー
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 31 レオン・ベイリー
FW 9 ジョン・デュラン
FW 72 ケイダン ヤング
監督
ウナイ・エメリ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
FW 42 ジャマル・ムシアラ
監督
ビンセント・コンパニ
※28:00開始
<出場メンバー>
[アストン・ビラ]
先発
GK 23 エミリアーノ・マルティネス
DF 3 ジエゴ・カルロス
DF 4 エズリ・コンサ
DF 12 リュカ・ディーニュ
DF 14 パウ・トーレス
MF 8 ユーリ・ティーレマンス
MF 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス
MF 24 アマドゥ・オナナ
MF 27 モーガン・ロジャーズ
MF 41 ジェイコブ・ラムジー
控え
GK 18 ジョー・ガウチ
GK 48 オリヴィエ ヅィフ
DF 2 マティ・キャッシュ
DF 20 コスタ・ネデリコビッチ
DF 22 イアン・マートセン
DF 26 ラマレ ボハルデ
DF 50 シル スウィンケルス
MF 6 ロス・バークリー
MF 10 エミリアーノ・ブエンディア
MF 31 レオン・ベイリー
FW 9 ジョン・デュラン
FW 72 ケイダン ヤング
監督
ウナイ・エメリ
[バイエルン]
先発
GK 1 マヌエル・ノイアー
DF 2 ダヨ・ウパメカノ
DF 3 キム・ミンジェ
DF 19 アルフォンソ・デイビス
DF 27 コンラッド・ライマー
MF 6 ヨシュア・キミッヒ
MF 7 セルジュ・ニャブリ
MF 11 キングスレイ・コマン
MF 17 マイケル・オリーズ
MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ
FW 9 ハリー・ケイン
控え
GK 18 ダニエル・ペレツ
GK 26 スベン・ウルライヒ
DF 15 エリック・ダイアー
DF 22 ラファエル・ゲレイロ
MF 8 レオン・ゴレツカ
MF 16 ジョアン・パリーニャ
FW 10 レロイ・サネ
FW 25 トーマス・ミュラー
FW 39 マティス・テル
FW 42 ジャマル・ムシアラ
監督
ビンセント・コンパニ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります