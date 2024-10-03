[10.2 欧州CLリーグフェーズ第2節](ヴィラ・パーク)

※28:00開始

<出場メンバー>

[アストン・ビラ]

先発

GK 23 エミリアーノ・マルティネス

DF 3 ジエゴ・カルロス

DF 4 エズリ・コンサ

DF 12 リュカ・ディーニュ

DF 14 パウ・トーレス

MF 8 ユーリ・ティーレマンス

MF 19 ジェイデン・フィロジェン・ビデイス

MF 24 アマドゥ・オナナ

MF 27 モーガン・ロジャーズ

MF 41 ジェイコブ・ラムジー

FW 11 オリー・ワトキンス

控え

GK 18 ジョー・ガウチ

GK 48 オリヴィエ ヅィフ

DF 2 マティ・キャッシュ

DF 20 コスタ・ネデリコビッチ

DF 22 イアン・マートセン

DF 26 ラマレ ボハルデ

DF 50 シル スウィンケルス

MF 6 ロス・バークリー

MF 10 エミリアーノ・ブエンディア

MF 31 レオン・ベイリー

FW 9 ジョン・デュラン

FW 72 ケイダン ヤング

監督

ウナイ・エメリ

[バイエルン]

先発

GK 1 マヌエル・ノイアー

DF 2 ダヨ・ウパメカノ

DF 3 キム・ミンジェ

DF 19 アルフォンソ・デイビス

DF 27 コンラッド・ライマー

MF 6 ヨシュア・キミッヒ

MF 7 セルジュ・ニャブリ

MF 11 キングスレイ・コマン

MF 17 マイケル・オリーズ

MF 45 アレクサンダル・パブロビッチ

FW 9 ハリー・ケイン

控え

GK 18 ダニエル・ペレツ

GK 26 スベン・ウルライヒ

DF 15 エリック・ダイアー

DF 22 ラファエル・ゲレイロ

MF 8 レオン・ゴレツカ

MF 16 ジョアン・パリーニャ

FW 10 レロイ・サネ

FW 25 トーマス・ミュラー

FW 39 マティス・テル

FW 42 ジャマル・ムシアラ

監督

ビンセント・コンパニ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります