King Gnu初の映像作品がオリコンウィークリーランキングで1位獲得

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■特別上映イベント『 King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」 at TOKYO DOME ―Theater Viewing―』には、約5万人が来場!

King Gnuが9月25日に発売した初の映像作品『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』が、10月3日に発表された10月7日付「オリコン週間映像ランキング」の「週間ミュージックDVD・BDランキング」にて初登場1位を獲得。同日付の「オリコン週間BDランキング」においても1位に輝いた。

(オリコン調べ。集計期間:2024年9月23日~9月29日)

また、映像作品のリリースを記念して、9月27・28日の2日間にわたって全国の映画館にて開催された特別上映イベント『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」 at TOKYO DOME -Theater Viewing-』には、約5万人のファンが詰めかけ、大きな反響を呼んだ。

さらに、映像商品発売と特別上映イベントの反響を受け、1月に開催された『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」』の東京ドーム公演のライブ音源を10月4日より配信。さらに同日より、常田大希が2021年8月にSixTONESへ楽曲提供した「MASCARA」のセルフカバーのフルサイズ音源も配信スタートする。

リリース情報

2024.09.25 ON SALE

Blu-ray『King Gnu Dome Tour THE GREATEST UNKNOWN at TOKYO DOME』

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL ALBUM『King Gnu Dome Tour 「THE GREATEST UNKNOWN」』

2024.10.04 ON SALE

DIGITAL SINGLE「MASCARA」

King Gnu OFFICIAL SITE

http://kinggnu.jp/