¥·¥ã¥Þ¥é¥ó´ÆÆÄ¡¢ºÇ¿·ºî¡Ø¥È¥é¥Ã¥×¡Ù¤Î·à¾ì´Õ¾Þ¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¡¡¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬°ìÀÆ¤ËÂ©¤òÆÝ¤à¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ëºÇ¹â¤ÎÌ¥ÎÏ¡×¡Î¥Û¥é¡¼ÄÌ¿®¡Ï
M.¥Ê¥¤¥È¡¦¥·¥ã¥Þ¥é¥ó´ÆÆÄ¤ÎºÇ¿·ºî¤Ë¤·¤Æ½¸ÂçÀ®¤È¤Ê¤ë¡Ø¥È¥é¥Ã¥×¡Ù¤¬10·î25Æü¤è¤ê¸ø³«¡£¥·¥ã¥Þ¥é¥ó´ÆÆÄ¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÅþÃå¤·¤¿¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¡¢£³Ëü¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤¿µðÂç¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡Èæ«¡É¤òÉÁ¤¯ËÜºî¡£¤½¤Î±é½Ð¤Ë¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥·¥ã¥Þ¥é¥ó¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬»Å³Ý¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥·¥ã¥Þ¥é¥ó´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ö»ä¤Î±Ç²è¤Ï¡¢»É·ãÅª¤Ç¡¢¾Ð¤¨¤Æ¡¢¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±Ç²è¤ò±Ç²è´Û¤ÇÂÎ¸³¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤¿¤á¤ÎºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¾¯¤·µï¿´ÃÏ¤¬°¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ä¡¢¹Í¤¨¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤âÂÎ¸³¤·¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î°Õ³°¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¶Ã¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¡ÖÈà¤¬¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò!? ¤Þ¤µ¤«!? ¤½¤¦¤Ê¤ë!? ¡×¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Ã¤»¤¤¤ËÂ©¤ò¤Î¤à¤è¤¦¤Ê½Ö´Ö¤¬¡¢±Ç²è´Û¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤ÎºÇ¹â¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¡Ø¥È¥é¥Ã¥×¡Ù¤Ï±Ç²è´Û¤Ç´Ñ¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤¤Ã¤ÈÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²èÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¤È¡¢·à¾ì´Õ¾Þ¤ò¤ª´«¤á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¦¤¹¤ëÌ¼¤ËÆ±¹Ô¤·¤Æ¡È¥ì¥Ç¥£¡¦¥ì¥¤¥ô¥ó¡É¤Î¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¤Ø¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥¯¡¼¥Ñ¡¼¡Ê¥¸¥ç¥·¥å¡¦¥Ï¡¼¥È¥Í¥Ã¥È¡Ë¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Î°ÛÍÍ¤Ê¤Þ¤Ç¤Î·ÙÈ÷¤Ëµ¤¤Å¤¡¢ÇäÅ¹¤ÎÅ¹°÷¤ËÃµ¤ê¤ò¤¤¤ì¤ë¡£¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤³¤À¤±¤ÎÈëÌ©¤À¡×¤ÈÇ°²¡¤·¤·¤Æ¡ÖÀ¤´Ö¤ò¶²ÉÝ¤Ë´Ù¤ì¤Æ¤¤¤ëÀÚ¤êÎö¤Ëâ¤¬¥é¥¤¥Ö¤ËÍè¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥ì¥³¥ß¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¼«ÂÎ¤¬»ÅÁÈ¤Þ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥×¤À¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÆæ¤ËËþ¤Á¤¿»¦¿Íµ´¤³¤½¡¢¿´Í¥¤·¤Éã¿Æ¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤¬¼«Ê¬¤Ë»Å³Ý¤±¤é¤ì¤¿¡Èæ«¡É(¥È¥é¥Ã¥×)¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿Ä¾¸å¤«¤é¡¢Ã¯¤â¤¬¤³¤Î±Ç²è¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤Î´é¤Ç¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¥¯¡¼¥Ñ¡¼¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î»ý¤Æ¤ëÎÏ¤òÁíÆ°°÷¤·¤Æ¡ÈÃ¦½Ð¡É¤Ø¤Î»å¸ý¤ò¸«¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÌöµ¯¤Ë¤Ê¤ë¡£¥¢¥ê¡¼¥Ê¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¥µ¥¤¥³¤ÊÀÚ¤êÎö¤Ëâ¤ÎÂçÃ¦½Ð¥²¡¼¥à¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¡£Èà¤Ï°ìÂÎ¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ø¥È¥é¥Ã¥×¡Ù
10·î25Æü¡Ê¶â¡Ë¥í¡¼¥É¥·¥ç¡¼
©2024 WARNER BROS. ENT. ALL RIGHTS RESERVED.