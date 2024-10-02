FM802ロック大忘年会『FM802 RADIO CRAZY』出演者第一弾でレキシ、Saucy Dog、PEOPLE 1、クロマニヨンズ、オーラルら22組発表
12月27日（金）、28日（土）、29日（日）の3日間、インテックス大阪にて開催される『FM802 35th ANNIVERSARY “Be FUNKY!!” ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2024 ｰレディクレ 15th-』の第一弾出演者が発表された。
今回発表されたのはimase、OKAMOTO’S、KANA-BOON、キュウソネコカミ、9mm Parabellum Bullet、クリープハイプ、Saucy Dog、サンボマスター、ザ・クロマニヨンズ、THE ORAL CIGARETTES、SHISHAMO、sumika、Chilli Beans. 、Tele、10-FEET、東京スカパラダイスオーケストラ、TRICERATOPS、PEOPLE 1、ビッケブランカ、flumpool、ヤバイTシャツ屋さん、レキシら22組。
本日の出演者発表を受けて、3DAYS TICKET の番組受付がスタート。また豪華特典付きの KING CRAZY（15周年VIP 3DAYS TICKET）も受付中。オリジナルグッズ、会場での優待サービスなどが含まれている。15周年を迎える『FM802 RADIO CRAZY』詳しくはオフィシャルHPをチェックしよう。